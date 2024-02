Les détails du contrat plus que juteux de Mbappé au Real

L'international français n'a pas encore signé au Real Madrid mais les premiers détails seraient déjà disponibles. Reste à voir en juin prochain s'il déposera sa signature sur le contrat.

La saga Kylian Mbappé devrait donc bel et bien prendre fin dans les prochains mois puisque ce jeudi le joueur a fait part de son souhait de quitter le Paris Saint-Germain cet été à ses dirigeants.

Une nouvelle qui était attendue depuis des mois vu que l'ambiance n'était absolument plus au beau fixe et que le joueur faisait traîner sa décision en longueur.

Cependant, si tout porte à croire qu'il devrait se diriger vers le Real Madrid, qui lui fait la drague depuis des années, le joueur n'a absolument pas confirmé sa destination même si la voie semble toute tracée.

Mbappé au Real jusqu'en 2030

Ce vendredi, le quotidien espagnol AS a déjà révélé les termes d'un contrat qui n'a pas encore été signé. Ainsi, la base du contrat évoque le salaire du joueur et on parle d'un montant avoisinant les 50 millions d'euros bruts annuels mais il semblerait que ce montant soit excessif pour les dirigeants madrilènes. Différentes primes pourraient être amenées afin d'arriver à ce montant par saison.

Le quotidien affirme également que le contrat qui liera Kylian Mbappé et le Real Madrid s'étendra jusqu'en 2030.

Au niveau des droits à l'image, s'il en avait l'exclusivité jusqu'ici, le Français devra cependant faire des concessions puisque le Real Madrid n'a jamais autorisé à ses joueurs ce privilège.