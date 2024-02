La bombe se confirme pour Kylian Mbappé !

Début février tombait une information qui faisait l'effet d'une bombe : Kylian Mbappé (25 ans), l'un des attaquants les plus convoités du monde, allait quitter le PSG après 7 ans dans la capitale. Un peu moins d'un an après une saga qui s'était conclue sur sa prolongation à Paris, Mbappé aurait cette fois décidé de ne plus prolonger.

Cette nouvelle, initialement relayée par Le Parisien, est confirmée ce jeudi par de nouvelles informations en provenance de Paris. Fabrizio Romano, entre autres, est formel : Mbappé et le PSG, c'est fini. La star parisienne aurait en effet annoncé à Nasser Al-Khelaïfi son intention de quitter le club au terme de la saison. Il sera alors libre de s'engager où il le souhaite, même si les termes précis de ce départ sont encore à négocier, précise le "gourou" du mercato.

🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent.



The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA