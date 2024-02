🎥 Kevin De Bruyne face à la caméra : "Peut-être que les gens vont me critiquer..."

Kevin De Bruyne est de retour en pleine forme. Pour Manchester City, c'était l'occasion de publier le documentaire intitulé "Le Retour du Roi", en hommage à son meneur de jeu.

Après plusieurs mois de galère et de remise en condition après son opération, Kevin De Bruyne a fait son grand retour avec Manchester City et il affiche la grande forme à coup de buts et passes décisives.

Pour fêter le retour de son joueur, Manchester City a sorti un documentaire d'une vingtaine de minutes (sobrement) intitulé "Le Retour du Roi" dans lequel il revient sur les événements de ces derniers mois.

"Dans le match contre le Bayern, j'ai ressenti pour la première fois quelque chose à l'arrière de ma cuisse", se souvient le Diable Rouge. "La scintigraphie a montré une petite déchirure musculaire, mais je ne me sentais pas si mal au point de ne pas pouvoir jouer. Ma fin de saison était bonne. Nous avions donc trouvé un moyen de performer."

Le problème a persisté jusqu'en finale de la Ligue des champions. "Ce n'est bien sûr pas agréable de se blesser à nouveau en finale pour la deuxième fois. Peut-être que les gens vont me critiquer pour ce qui s'est passé en finale, mais que puis-je faire? Je suis fier de ce que j'ai accompli ces deux derniers mois et de la décision que j'ai prise."

Le retour en force de De Bruyne

Notre compatriote ne regrette rien et a rapidement montré lors de son retour à quel point il pouvait toujours être important pour Manchester City et les Diables Rouges. "Je n'ai jamais eu peur de ne plus pouvoir atteindre mon niveau. J'espère avoir six bons mois devant moi, et je verrai où cela me mène", a-t-il confié.