🎥 La superbe soirée d'Arthur Theate en Coupe de France

Arthur Theate a vécu une soirée parfaite avec le Stade Rennais. Les Bretons se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France en éliminant le petit club du Puy Football 43 Auvergne.

Le Puy était le dernier club des divisions inférieures à encore être en lice en Coupe de France au stade des quarts de finale. Le Stade Rennais se déplaçait ce jeudi soir au Puy-en-Velay et devait donc hésiter le piège si classique du "petit poucet" sur la pelouse du club de Nationale 2.

Grâce, en partie, à Arthur Theate, Rennes s'en est sorti et a intégré le dernier carré de la Coupe. Les Bretons l'ont emporté 1-3 et le Diable Rouge a ouvert le score d'une très belle tête décroisée sur corner, à la 9e minute. Ce n'était que le deuxième but de la saison pour Theate, et son 7e depuis son arrivée en France.