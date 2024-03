Un pied et quatre orteils hors de la Conférence League, l'Union revoit ses objectifs

L'Union Saint-Gilloise se rendra à Istanbul avec très peu de chances de se qualifier pour les quarts de finale de Conférence League. Les Saint-Gillois doivent-ils tout de même tenter le coup ou prioriser le championnat et la coupe ?

Contre Fenerbahce, l'Union Saint-Gilloise a fait connaissance avec le réalisme caractéristique des joueurs habitués à la Coupe d'Europe. Malgré un bon match, les hommes d'Alexander Blessin ont encaissé un sévère 0-3.

Gustaf Nilsson ne se montrait pas abattu pour autant après la rencontre à notre micro : "Ce n'est pas encore fini...on a déjà vu des choses plus folles se passer dans le football On savait qu'on allait affronter des joueurs forts mais on a fait un match correct. Mais il faut être décisif dans les deux surfaces et l'Union ne l'a pas été".

Avant de poursuivre : "On n'a pas fait un mauvais match mais il y a eu beaucoup de déchets comme dans la dernière passe ou les contrôles. C'était ces petits détails qui ont manqué". Des petits détails plus rodés chez des joueurs comme Edin Dzeko, Dusan Tadic, Rade Krunic ou Dominic Livakovic.

De quoi renvoyer l'Union à ses objectifs domestiques : "Oui, notre objectif, c'est la Pro League mais aussi la finale de Coupe. On priorise tout".