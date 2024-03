Eden Hazard, grand partisan du football plaisir : "Courir ? Hors de question"

Eden Hazard s'est offert de superbes retrouvailles ce week-end avec son ancien club, le Lille OSC.

Lille avait mis les petits plats dans les grands pour le retour de son enfant prodige, le désormais retraité Eden Hazard. Avant le match contre le Stade Rennais, Eden a passé la journée au centre d'entraînement du LOSC. Il a même eu droit à l'inauguration de son propre terrain.

Dans son discours, le Brainois ne s'est pas privé de plaisanter et de rendre hommage au football plaisir, le seul qu'il a toujours pratiqué pendant sa grande carrière de joueur.

"Comme c'est le terrain Eden Hazard : pas de gym, pas de course. On joue juste au football, avec le ballon, et on casse des reins", s'est amusé Eden devant un public hilare.