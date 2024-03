Après Arthur Theate et Jérémy Doku, Rennes cible à nouveau le "made in Pro League"

Ces dernières années, Rennes s'est spécialisé dans le recrutement de joueurs présentant une belle valeur ajoutée à la revente. Un profil que présente notamment Jesper Daland (Cercle de Bruges).

En ne déboursant qu'un million d'euros pour attirer Jesper Daland en 2021, le Cercle de Bruges a fait une affaire en or. A un an de la fin de son contrat, il est acquis que le défenseur norvégien partira cet été. Et ce pour une somme bien supérieure à son prix d'il y a trois ans.

Des clubs turcs se sont manifestés mais le média Jeunes Footeux nous apprend que le Stade Rennais est aussi sur le coup.

Le Stade Rennais lorgne du côté du TFC et du Cercle Bruges en vue du mercato d'été #SRFC #Rennes https://t.co/M0GZTZefoR — Jeunesfooteux.com (@Jeunesfooteux) March 12, 2024

A 24 ans, Jesper Daland est prêt pour relever un nouveau défi après trois saisons convaincantes en Belgique. Il y a un an, il a également été appelé avec l'équipe nationale norvégienne pour la première fois, ce qui n'est pas pour faire baisser sa valeur.