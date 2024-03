Plombé par l'expulsion d'un ancien de Pro League, le Luxembourg voit son rêve d'Euro s'effondrer en Géorgie

Le Luxembourg y croyait dur comme fer, mais n'ira pas à l'Euro 2024. Nos voisins se sont inclinés en Géorgie.

La première demi-finale de la voie C dans ces Playoffs pour l'Euro 2024 se disputait à Tbilissi ce jeudi, en première moitié de soirée. La Géorgie de Georges Mikautadze recevait le Luxembourg d'Anthony Moris, qui avait réussi une campagne qualificative admirable mais avait échoué dans la dernière ligne droite à se qualifier directement pour l'Euro.

Et face à des Géorgiens favoris, nos voisins grand-ducaux se sont inclinés (2-0) sur un doublé de Budu Zivzivadze, attaquant de Karlsruhe. En première période, déjà, la Géorgie avait pris le meilleur sur le Luxembourg, touchant la latte et se voyant refuser un but pour une faute sur Moris. C'est ensuite sur une vraie partie de pinball sur corner que Zivzivadze ouvre le score.

En seconde période, le Luxembourg pense revenir au score via son meilleur buteur, Gerson Rodrigues. Mamardashvili avait déjà dû s'interposer quelques minutes auparavant mais doit s'incliner sur une belle frappe enroulée du joueur du Slovan Bratislava.

Mais le VAR intervient alors : le but est annulé en raison d'une faute, dans l'autre sens, de Maxime Chanot. L'ancien du KV Courtrai avait fautivement arrêté l'attaquant géorgien en position de dernier homme avant le contre luxembourgeois. Non seulement le score reste de 1-0, mais Chanot est exclu.

Le coup-franc suivant trouve la latte, et le break se rapproche ; il sera fait à la 64e minute par Zivzivadze, et le Luxembourg ne se fait alors plus d'illusions. Les Géorgiens affronteront la Grèce ou le Kazakhstan en finale de cette voie C, la semaine prochaine. Pour Anthony Moris, c'est un coup dur, et certainement pas de quoi débuter les PO1 dans le meilleur des états d'esprit avec l'Union Saint-Gilloise.