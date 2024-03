Thomas Meunier, de retour après un an et rare Diable à sortir la tête de l'eau : "Le brassard de capitaine est symbolique"

Les Diables n'ont pas rassuré à Dublin (0-0). Thomas Meunier a été l'un des seuls, avec Matz Sels, à se mettre en évidence à sa montée en deuxième mi-temps.

C'est aussi ça les Diables Rouges à la sauce Tedesco : un joueur écarté du groupe depuis un an peut monter au jeu avec le brassard de capitaine autour du bras.

Et on peut dire que Thomas Meunier a fait honneur à son statut en deuxième mi-temps avec le plus gros danger belge de la soirée, sous la forme d'une reprise bien repoussée par Caoimhín Kelleher.

Pas de quoi passer sous silence une prestation d'ensemble bien pauvre de l'équipe : "On manque d’automatismes, il y avait énormément de changements. On a essayé de former un groupe, qui a quand même gardé le zéro" résume-t-il au micro pour RTL.

Thomas Meunier, rare point positif de la soirée

Le Gaumais tente de retenir le positif : "On se cherchait, cela se voyait, dans les déplacements. Mais petit à petit, le niveau a fini par s’élever en fin de match. Ce n'étaient pas des conditions évidentes pour les jeunes, il y avait pas mal de pression mais ils ont quand même fait leur maximum. Face à une équipe qui en imposait physiquement, ce n’était pas évident pour les petits formats".

A titre personnel, Thomas Meunier aura quant à lui prouver qu'il est sur le retour depuis son prêt en Turquie : "Je suis satisfait de mes 45 minutes, le rythme et la confiance reviennent à Trabzonspor. Le brassard est symbolique, il y a eu quelques bonnes combinaisons et la clean sheet parce que je suis quand même défenseur avant tout". Cela convaincra-t-il Domenico Tedesco de lui faire confiance face à l'Angleterre ?