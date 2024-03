"Je n'ai pas parlé à Vanhaezebrouck depuis mon transfert"

Malick Fofana est parti de La Gantoise pour rejoindre l'Olympique lyonnais. Depuis son arrivée, il tente de se faire une place au sein de l'effectif des Gones.

Depuis son arrivée à Lyon cet hiver, Malick Fofana a eu l'occasion de disputer les neuf rencontres de championnat avec son nouveau club mais n'a été titulaire qu'à deux reprises (face à Rennes et à Lorient).

Transféré pour un montant proche des 17 millions d'euros, le prodige belge est évidemment un pari sur l'avenir pour Lyon qui prend donc le temps de former son joueur sans le pousser trop vite dans le bain.

Depuis qu'il est à Lyon, Fofana a joué douze rencontres avec un but à la clé (en Coupe de France) et a joué un total de 459 minutes de jeu.

Fofana surpris de ne pas voir Gand en PO1

Son premier but c'était face à Bergerac lors de son deuxième match avec l'OL. "Ce but m’a fait du bien. C’était très important. Nous sommes en demi-finale de la Coupe et c’est forcément notre objectif de fin de saison", a-t-il expliqué dans un entretien à la Dernière Heure.

Il a également avoué qu'il suivait de près les rencontres de La Gantoise, son ancienne équipe, qui a manqué les Champions Playoffs de peu lors de la dernière journée de phase classique.

"Ça m’a un peu surpris", a-t-il avoué avant de confier un autre détail. Il n'a pas eu de contact avec son ancien entraîneur depuis son départ : "Je n’ai pas parlé à Hein depuis mon transfert".