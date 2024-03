Voici le principal changement que Nicky Hayen va apporter au Club de Bruges

Si vous pensez que Nicky Hayen alignera un onze de base très différent de celui de Deila, vous risquez probablement d'être déçu. L'entraîneur intérimaire se contentera de modifier quelques détails.

Hans Vanaken est bien sûr une certitude au milieu de terrain. Le double Soulier d'Or aura la liberté de se déplacer où il le souhaite sous la direction de Nicky Hayen. Il devra diriger le jeu et en a les qualités. C'est autour de lui que Hayen veut voir des changements.

Onyedika presque certain

Par exemple, si Vanaken redescend pour récupérer le ballon devant la défense, il n'est pas souhaitable que 'le six' et 'le huit' soient également là. En possession de balle, ceux-ci doivent se déplacer vers une position plus élevée et idéalement faire une course en profondeur de manière à offrir plusieurs options à Vanaken et obliger l'adversaire à faire des choix.

C'est pourquoi il est presque certain que Raphael Onyedika obtiendra la confiance de Hayen. Après la trêve hivernale et sa période avec l'équipe nationale, Deila l'a souvent laissé de côté au profit de Balanta, Nielsen ou Vetlesen.

Ce serait en tout cas un choix judicieux, car la direction n'était pas non plus satisfaite que le Nigérian de 22 ans, qui peut rapporter beaucoup d'argent, soit si peu utilisé. La troisième place au milieu de terrain est plus ouverte.

Nielsen ou Vetlesen?

On entend dire qu'Hayen penche pour Casper Nielsen car le Danois a plus de moteur. Il a également estimé qu'il était souvent mal utilisé sous Deila car il devait jouer de manière trop statique.

Le système restera le même, mais l'exécution changera. Hayen veut plus de changements de position, même de ses attaquants. Comme tout le monde, Hayen a remarqué que le Club était devenu trop prévisible offensivement.

Il y avait aussi un manque de présence dans la surface. Comme Hayen veut jouer de manière dominante, il veut positionner son milieu de terrain haut. Hugo Vetlesen pourrait donc en payer le prix.