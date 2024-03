📷 Juste à temps pour un match capital : Kevin De Bruyne fait son grand retour !

Kevin De Bruyne était blessé ces dernières semaines. Le revoilà , pour disputer l'un des matchs les plus importants de la saison de Manchester City.

Kevin De Bruyne ne vit pas une saison comme les autres. Blessé aux ischios en août dernier contre Burnley de Vincent Kompany, le Diable Rouge avait dû patienter avant de faire son retour.

De nouveau sur les terrains pour les premières rencontres de 2024; De Bruyne s'était directement montré indispensable à Manchester City, avec 11 assists et 1 but entre janvier et mars.

Kevin De Bruyne de retour avec Manchester City

Mais le rythme incessant des matchs ne lui a pas rendu service. De Bruyne a connu un nouveau pépin physique, bien moins important que le précédent.

Souffrant d'une déchirure à l'aine, il avait dû déclarer pour les deux rencontres amicales de la Belgique en ce mois de mars, face à l'Irlande puis l'Angleterre.

Mais le voilà de retour ! Il est titulaire ce dimanche - en tant que capitaine - pour affronter Arsenal (début 17h30). Les Gunners sont 2e de Premier League avec un point d'avance sur les Citizens. En cas de victoire, Manchester City reviendrait à un point du leader, Liverpool. Jérémy Doku est quant à lui sur le banc.