"Tout le monde est bien trop dur avec Anthony Moris"

L'Union Saint-Gilloise est dans le dur au plus mauvais moment. Les Bruxellois n'ont pas pris un seul point lors de leurs trois premiers matchs de Play-offs et ont été devancés par Anderlecht.

Symbole de cette méforme, Anthony Moris traverse une période assez compliquée. Le gardien de l'Union a commis plusieurs erreurs qui risquent de coûter très cher au décompte final.

Le Luxembourgeois n'est assurément pas le seul Saint-Gillois à évoluer en-dessous de son niveau habituel, c'est une certitude. L'équipe d'Alexander Blessin sous-performe aussi collectivement.

Felice Mazzù défend Anthony Moris

C'est ce qu'a tenu à rappeler l'ancien entraîneur d'Anthony Moris à l'Union, Felice Mazzù. "Selon moi, il n'a pas été aidé par son équipe sur ces phases", a expliqué Mazzù au Nieuwsblad.

"Lors du 1-0 d'Anderlecht, il voit le ballon arriver tardivement parce qu'il y a un défenseur devant. Et à Genk, le ballon arrive trop facilement dans le dos de la défense. Ce sont des erreurs collectives. Honnêtement, je pense que tout le monde est dur avec Moris."

Mazzù a également souligné l'énorme importance de Moris dans le collectif unioniste. "Anthony est très important pour le vestiaire.C'est un leader, il a de l'expérience, il a une bonne mentalité et il est toujours positif. Sur le terrain, je pense qu'il est l'un des gardiens les plus complets de la D1. Il est fort sur sa ligne et a un excellent jeu au pied. Il ne faut pas douter de lui tout d'un coup."