Le retour d'un géant du foot wallon : Nicolas Frutos dévoile les objectifs de la RAAL en Challenger Pro League

C'est officiel depuis quelques semaines : La Louvière retrouvera le football professionnel la saison prochaine. Prochaine étape : décrocher un titre symbolique en Nationale 1, mais surtout préparer ce retour au premier plan.

Nous rencontrons Nicolas Frutos, directeur technique de la RAAL, dans les infrastructures très impressionnantes des Loups. "Dignes de la D1A", nous glisse-t-il en cours d'interview, et on ne peut pas lui donner tort. Il faut dire que la RAAL se donne toutes les armes pour que le retour à l'échelon professionnel ne soit pas éphémère mais pour que le club s'installe dans la durée. Entretien alors que la RAAL est assurée de monter et que le titre est à portée.

Nicolas, félicitations pour la promotion et la saison très réussie. J'imagine que maintenant, tu es focalisé sur la saison prochaine... mais il y a aussi un titre à aller chercher !

Ce n'est pas difficile de gérer les deux, vraiment. Ce sont juste deux choses très différentes. La saison prochaine, on y travaille en réalité depuis janvier : notre recrutement était déjà orienté en vue de la Challenger Pro League, on a modifié le noyau en conséquence.

Et au quotidien, le staff travaille pour gagner les matchs le week-end et nous rapprocher de ce titre. Ce serait bien sûr un titre "symbolique", mais quand tu es l'un des deux plus grands clubs de la division, tu te dois d'aller le chercher. Un titre, c'est toujours important, mais pour le club et la ville, être champion est un vrai objectif.

C'est un beau symbole que les deux clubs qui luttent pour ce titre (la RAAL et Lokeren-Temse, nda) soient des clubs de tradition, avec pour ambition de retrouver la D1A.

C'est bien, et ce sera très bien pour la Challenger Pro League. Ce sont deux équipes "de D1A" dans leur fonctionnement. La licence est assurée, il y a du public et une région derrière... C'est très intéressant pour le football belge dans son ensemble. Je suis content que Lokeren soit également de retour dans le football professionnel !

Quels seront les objectifs pour ce retour en Challenger Pro League ?

Ce sera de rester très calmes, très professionnels. Nous allons devoir apprendre à vivre dans un environnement complètement différent. Je l'ai déjà dit en interne : c'est un autre sport qui se joue en D1B. Les mêmes règles, mais un autre sport (sourire). C'est un championnat très costaud qui se développe de plus en plus.

L'objectif, ce sera de faire au mieux, de prendre un maximum d'expérience, de comprendre le fonctionnement de cette série et s'adapter. On veut trouver une forme de stabilité et de "confort" en vue de la saison 2025-2026. Personne ici ne rêvera à se retrouver immédiatement en tête du classement, ce n'est pas l'objectif. Le processus, c'est ça qui compte pour nous.

Il y a plus de différence entre la N1 et la Challenger Pro League, qu'entre celle-ci et la D1A ?

(fermement) oui. Ce n'est pas comparable. On passe d'une division amateure à une division professionnelle. En Nationale 1, il n'y a que deux clubs pros, sauf si tu comptes les U23 des clubs de D1A. Les autres s'entraînent 2 à 3 fois par semaine, après le travail. Ici, on travaille comme si on était déjà en D1A.

© photonews

D'ailleurs, les deux clubs à fonctionner de cette façon sont ceux qui montent. Il n'y a pas de secret, pas de miracle : que du travail. Les infrastructures à disposition, la largeur du staff, c'est du travail. Et la saison prochaine, ce sera une toute autre compétition.

Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné à ton arrivée l'année passée ?

Justement, la volonté du club de se structurer et de mettre les bonnes bases à la pyramide. Avant toute chose, le processus, la base de la pyramide, sinon elle risque de s'effondrer. Je l'ai trop vu dans les clubs où j'ai pu travailler parfois. Ici, on donne les moyens sportifs, oui, mais il y a d'abord tout ce qu'il y a autour.

Dans mes discussions avec le président à l'époque, il y avait immédiatement une volonté de professionnaliser le club, que ce soit au niveau des infrastructures, du plan médiatique, du sponsoring, c'était l'idée claire et nette. Et ça marche.