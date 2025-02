Bien trop déforcé, Anderlecht ne peut rien faire face à l'Union Saint-Gilloise

Le RSCA aura fait illusion une petite demi-heure mais n'était pas en état de concourir avec cette Union Saint-Gilloise, sûre de sa force. Les Mauves s'inclinent logiquement.

On espérait que le spectacle soit au rendez-vous pour ce derby de Bruxelles qui lance le rush final de la phase classique et pouvait permettre à Anderlecht ou à l'Union de profiter des faux pas de Genk et Bruges plus tôt dans ce Super Sunday. Il l'aura été en tribunes - sans débordements - mais pas sur la pelouse.

En-dehors de quelques grigris de Sofiane Boufal, l'USG commence en mode mineur et laisse quelques vagues mauves s'écraser sur sa défense : la première vraie occasion n'arrive qu'à la 20e avec un centre de Sardella et une frappe croquée de Leoni (20e). Il faut attendre dix minutes avant le premier arrêt de Moris, sur un coup-franc bien coupé par Vazquez (30e).

Khalaili surgit de nulle part

Dans l'autre sens, tout se passe côté gauche : Boufal et Niang font danser Killian Sardella, qui revient de manière inexplicablement lente sur un débordement de l'ailier unioniste. Le centre de Niang est dévié par David vers Anan Khalaili, dont c'est presque le premier ballon touché (0-1, 33e).

Rien grand chose de plus à signaler dans le reste d'une très mauvaise première période, où les seuls éclats auront été individuels via des jolis gestes de Boufal, Hazard ou Huerta, mais certainement pas collectifs. Une frappe contrée de Huerta fait vaguement frissonner Moris en fin de mi-temps (45e+2), et c'est tout.

Anderlecht n'aura pas existé

La seconde période démarre sur les chapeaux de roue : perte de balle plein axe, frappe de David et Franjo Ivanovic suit bien... mais est logiquement signalé hors-jeu (46e). Ce sera l'histoire de la deuxième mi-temps : des pertes de balle dans l'axe de la part du RSCA. Celle de Ndiaye n'est pas mise à profit par Ivanovic, encore (56e).

Après une frappe de Théo Leoni qui force enfin Moris à un arrêt (69e), un coup-franc dangereux du RSCA donne encore lieu... à une perte de balle, qui lance cette fois Ousseynou Niang en contre - le Sénégalais, lui, fait bien le break (70e, 0-2). Il manque même s'offrir un doublé sur un copié-collé quasi-parfait dans la foulée (74e).

Cet Anderlecht-là, terriblement déforcé (pas de Verschaeren, Stroeykens, Dolberg, Edozie ou Degreef), n'est pas taillé pour revenir dans ce genre de scénario. Il faut attendre la 90e+1 pour que Vazquez force Moris à un nouvel arrêt ; sur le corner suivant, le ballon finit au fond des filets sur une tête d'Angulo, mais une faute est sifflée. Score final : 0-2, donc, et l'USG peut savourer - la voilà à 3 points du Club de Bruges !