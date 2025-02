Comment le conflit entre Anderlecht et ses supporters a bien failli dégénérer avant le derby de Bruxelles : une réunion de crise était plus que nécessaire

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Au cours des derniers jours, à Anderlecht, on a plus parlé des choses en dehors du terrain que du football en lui-même. Les émeutes lors du match européen contre Fenerbahçe ont laissé des traces, et cela a eu des conséquences sur le derby bruxellois contre l'Union.

Anderlecht a annoncé que le bloc N5, le foyer du noyau dur des Brussels Casual Service (BCS), resterait fermé par mesure de précaution. Ce bloc a été ciblé après les incidents de jeudi, où un groupe de supporters est intervenu dans la tribune 3, entraînant une interruption du match contre Fenerbahçe. La décision du club a suscité une vive protestation du Fan Council, qui a partagé samedi soir un communiqué critiquant sévèrement la direction du RSCA. Ils ont non seulement dénoncé la mesure concernant le bloc N5, mais ont également critiqué le manque général de communication et de soutien du club envers les supporters. La direction d'Anderlecht a répondu avec une déclaration soulignant les efforts déployés ces dernières semaines, notamment lors des matchs à Istanbul et Charleroi. Le BCS voulait entrer de force, une réunion d'urgence était nécessaire Mais le mécontentement au sein du noyau dur risquait de s'aggraver. Les membres du BCS voulaient entrer de force dans le stade dimanche, malgré la fermeture de leur bloc. Cela a conduit à une réunion de crise à Neerpede, où des représentants du noyau dur, de la police et le président Wouter Vandenhaute se sont réunis, sur le coup de 15h30. Lors de cette réunion, un compromis a été trouvé. En échange de la réouverture du secteur N5, le BCS a promis que les supporters identifiés comme impliqués dans les émeutes contre Fenerbahçe n'auraient pas accès au stade. De plus, une dizaine de personnes avaient déjà été ciblées par la direction pour une éventuelle interdiction de stade à venir. C'est de cette manière qu'un revirement inattendu s'est produit : une heure avant le coup d'envoi, la bannière du BCS a été à nouveau accrochée dans le coin de la Tribune 4, signifiant que le noyau dur était bien présent dans son bloc habituel. Cependant, la crise entre la direction et les supporters n'est pas résolue pour autant, et il faudra voir dans les semaines à venir si la relation entre le club et sa base peut être rétablie.