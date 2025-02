Une légende d'Anderlecht très dure avec les Mauves : "Ils n'ont pas de système de jeu, je ne les reconnais pas"

Soirée difficile pour le RSCA dans le derby de Bruxelles. Olivier Deschacht était consterné par ce qu'il avait vu.

Dans son analyse pour DAZN, il apparaît rapidement qu'Olivier Deschacht est très déçu de ce qu'Anderlecht a montré dimanche soir. "Ils n'ont pas de système de jeu. Maintenant, ils jouent à nouveau avec trois défenseurs centraux. Je ne vois pas de schémas. Ils manquent d'un joueur au milieu du terrain. Je ne reconnais plus cet Anderlecht", critique sévèrement Deschacht.

Il y a trop peu d'automatismes dans le jeu du RSCA, pointe l'homme aux 603 matchs en Mauve & Blanc. "L'Union n'a pas bien joué non plus, mais a des joueurs qui se trouvent sur le terrain. Ce sont des automatismes. Je ne les vois pas chez Anderlecht", souligne-t-il.

Deschacht estime que le public pourrait bien commencer à gronder, même s'il rappelle aussi le nombre d'absents. "Espérons qu'ils puissent récupérer Dolberg et Stroeykens. Vertonghen a eu du temps de jeu. J'ai trouvé que Hazard a bien joué en première mi-temps. Ce sont les points positifs".

Concernant le classement, il n'y a pas encore de raison de paniquer. "Être dans le top six est une bonne chose et les points sont divisés par deux. Mais le top deux est hors de portée pour Anderlecht", estime l'ancien capitaine du RSCA, qui ne parle donc plus de titre.

"Ils doivent retrouver une identité et un ADN. Qu'ils montrent de la détermination et qu'ils se battent : c'est ce que je trouve un peu absent chez cet Anderlecht", conclut Olivier Deschacht.