Une scène rare à l'Union : Sébastien Pocognoli évoque le malaise autour de Sofiane Boufal

Drôle de scène durant le derby de Bruxelles. Sofiane Boufal a été sorti par Sébastien Pocognoli et n'a pas du tout apprécié.

Ce n'est pas une scène habituelle dans le chef d'un joueur de l'Union Saint-Gilloise, un club où il y a certes de sacrés caractères mais où tout le monde s'efface souvent derrière le collectif. Sofiane Boufal, en sortant à la 61e minute de jeu, a réagi de manière très énervée et a laissé éclater sa colère.

Sébastien Pocognoli n'a pas minimisé la chose après la rencontre, mais a aussi tenté d'arrondir les angles. "Je peux le comprendre, j'ai été joueur et tout joueur veut jouer chaque minute. Mais il doit aussi me comprendre. Il est remplacé parce qu'il a un historique de blessures derrière lui", rappelle le coach unioniste.

"Qu'il ait pu jouer deux fois 60 minutes en quatre jours (à l'Ajax et ce dimanche, nda), vu d'où il vient, c'est déjà un exploit. Et s'il les joue, c'est parce que nous l'avons soutenu et géré avec le staff. On met tout en place pour qu'il retrouve son meilleur niveau", continue Pocognoli.

"Je crois qu'il en est conscient et qu'il s'en rend compte maintenant. Le football, c'est les émotions, et s'il réagit comme ça, c'est qu'il a faim, c'est une bonne chose", relativise ensuite Poco. "Nous allons en discuter calmement par après. Je peux comprendre sa réaction mais ça ne doit pas se reproduire".

Sofiane Boufal a joué 20 matchs depuis son arrivée à l'Union (3 passes décisives), mais a déjà été freiné à deux reprises par des blessures musculaires. Contre Anderlecht, il a très bien entamé la rencontre, multipliant les gestes techniques spectaculaires, mais commençait à s'éteindre au moment de sa sortie.