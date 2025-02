📷 Un "tifo Defour" bis ? "Ca n'incite pas à la violence, c'est dans la culture du foot"

Scandale en Allemagne : lors du derby régional entre le FC Cologne et le Fortuna Düsseldorf, les supportes locaux ont brandi un tifo considéré par certains comme violent. Dans un contexte tendu, ça ne plaît pas.

On s'en rappelle : le tifo des supporters du Standard de Liège à l'encontre de Steven Defour, qui revenait à Sclessin sous les couleurs du RSC Anderlecht, avait fait scandale. Nous étions alors en janvier 2015 : quelques semaines plus tôt, un attentat dans les locaux de Charlie Hebdo secouait la France et l'Europe.

C'est dans un contexte un peu similaire que le tifo des supporters du FC Cologne a fait scandale, ce week-end en Allemagne. Le club recevait son rival régional, le Fortuna Düsseldorf, et avait préparé un tifo assez violent.

🇩🇪 A torcida do Colônia exibiu um mosaico provocativo no clássico de hoje contra o Fortuna Düsseldorf. Nele, um personagem aparecia prestes a apunhalar a deusa mitológica romana Fortuna, que dá nome ao rival, junto à faixa: 'A felicidade não é um presente dos deuses'. pic.twitter.com/L1XcEJcssY — O Show das Torcidas (@showdastorcidas) February 23, 2025

Un personnage masqué pointait en effet un couteau vers la gorge de la déesse romaine Fortuna, dont le club de Düsseldorf porte le nom. Un message clair, et un tifo approuvé par la direction du FC Cologne, qui s'est défendue. L'Allemagne a en effet récemment été frappée par un attentat islamiste au couteau, à Berlin.

"Selon nous, il n'y a pas là d'incitation à la violence. Ce sont deux groupes de supporters qui s'affrontent. Ca correspond à notre vision de la culture du football en Allemagne", relativise le directeur sportif Christian Keller.

"Si c'est la seule critique émise au sujet de ce match, je peux vivre avec. Le derby s'est déroulé dans le calme et sans incident", conclut Keller. Le FC Cologne a cependant été rattrapé en fin de match sur penalty, à la dernière minute...