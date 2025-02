Il ne jouerait dans aucune autre équipe du top 6 : qu'est-ce qui cloche avec Leander Dendoncker à Anderlecht ?

Tout le RSCA a pris l'eau ce dimanche ou presque, mais un homme inquiète de semaine en semaine : Leander Dendoncker. Le produit de Neerpede ne parvient décidément pas à imprimer sa marque dans l'entrejeu du Sporting.

Récemment, Noah Sadiki était revenu sur son départ précipité et malheureux d'Anderlecht, déclarant qu'il avait eu l'impression d'avoir "fait quelque chose de mal" suite aux réactions des supporters. Tout en rappelant que selon Brian Riemer, il n'était "pas prêt" pour la D1A à l'époque.

Ce dimanche, même s'ils l'ont naturellement un peu hué comme il se doit à l'annonce de son nom, les supporters d'Anderlecht ont dû se demander pourquoi Sadiki évoluait dans l'autre camp. Sa performance était d'autant plus frappante par rapport à celle de Leander Dendoncker, dont on se demande, lui, s'il est "prêt pour la D1A".

Dendoncker devrait faire tout ce que fait Sadiki - récupérer, redistribuer, couvrir du terrain, mettre de l'impact. Mais il ne le fait pas. Oui, il va souvent au duel, mais même ses passes latérales sont souvent ratées - ses passes vers l'avant ? Inexistantes.

C'était plus simple à côté de Tielemans...

Bien sûr, Dendoncker n'est pas aidé cette saison. Bien accompagné, il pourrait faire mieux : tout était plus simple, à l'époque, aux côtés d'un Youri Tielemans. On peut aussi retourner la chose : Leander Dendoncker serait-il vu de la même manière aujourd'hui s'il n'avait pas débuté sa carrière aux côtés de Tielemans, dans un RSCA qui tournait encore ? Peut-être pas.

Et il faut aussi le dire : même avec Verschaeren et Stroeykens à ses côtés, l'ex-Diable Rouge (car il ne retrouvera jamais la sélection à ce niveau) n'a pas réalisé de véritable masterclass. Quelques matchs corects, au mieux. Contre l'Union, il a couru 11 kilomètres... inutiles. Serait-il titulaire dans l'une des autres équipes du top 6 ? On en doute.

Certainement pas, en tout cas, dans l'une des équipes du dessus, où il aurait fort à faire avec la concurrence d'Onyedika, Sadiki, Vanhoutte, Heynen ou Jashari. À son arrivée, Dendoncker avait dit qu'il allait "mettre la barre très haut pour lui et pour le groupe" : on en est très, très loin.