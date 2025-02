Le discours a changé à Anderlecht : "Le titre ? On n'en parle pas vraiment"

Nouvelle contre-performance du RSC Anderlecht contre un club du top 3 : malgré les nombreuses absences, force est de constater que les Mauves n'arrivent pas à se sublimer dans les grands matchs. Thorgan Hazard dit même tout haut ce que tout le monde pense certainement.

Le bilan du RSCA cette saison face au top 3 - Genk, Bruges, USG - est catastrophique : un seul petit point pris sur 18, en déplacement au Parc Duden. Oui, les absences de ce dimanche contre l'Union ont pesé lourd. Mais le mal Mauve & Blanc dans les matchs au sommet ne date pas d'hier.

"En première mi-temps, on n'était pas trop mal, sans être au top... Puis, en seconde, il y a une nouvelle alerte avec ce but encaissé. On se procure cette occasion via Théo et derrière, quand on prend le 0-2, on sait que ce sera compliqué", reconnaît Thorgan Hazard après la rencontre.

Anderlecht devra faire mieux en Playoffs

"On ne peut pas vraiment dire qu'on ait eu un temps fort. Quelques petites occasions par-ci par-là... Et eux ont été efficaces. Mais il nous a manqué d'autres choses que l'efficacité pour revendiquer quelque chose", continue-t-il. "La fatigue n'est pas une excuse, leur programme était le même, voire pire puisqu'ils ont joué 120 minutes jeudi".

Le titre ? On n'en parle pas vraiment

Les absences de Stroeykens, Verschaeren, Dolberg, Edozie et Degreef, bien sûr, n'aident pas le RSCA. "C'est vrai que nous avons beaucoup de blessés mais c'est à nous de faire mieux, de faire le boulot tout simplement", évacue Hazard. "Il reste des matchs compliqués avant la fin de saison régulière maintenant, à nous de prendre des points".

Car en Playoffs, le RSC Anderlecht va aussi devoir faire - beaucoup - mieux pour revendiquer quelque chose. Et rêver du titre ? "Je ne vous cache pas qu'on ne parle pas vraiment du titre. Il y a des équipes devant nous qui sont mieux armées et qui jouent mieux que nous, il faut être honnête", confesse Thorgan Hazard avec franchise. "On va juste essayer de finir le plus haut possible".