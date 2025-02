Anderlecht se demande encore comment il a pu laisser filer Noah Sadiki : les regrets d'un membre du staff de l'époque

Ce weekend, Noah Sadiki a brillé sur la pelouse du Lotto Park. Malheureusement pour Anderlecht, il l'a fait pour le compte de l'Union Saint-Gilloise.

Avant-hier, Noah Sadiki a décroché sa première victoire au Lotto Park dans la peau d'un adversaire, en l'occurrence d'un joueur de l'Union Saint-Gilloise. De quoi égaler son nombre de victoires à domicile comme titulaire avec les Mauves.

Le Sporting a vendu Sadiki pour 1,40 million à son concurrent bruxellois. Une affaire : un an et demi plus tard, le joueur en vaut désormais 8. Entraîneur des gardiens de Brian Riemer, Franck Boeckx a assisté à son éclosion contrariée de près.

"On l’appelait le petit pitbull d’Anderlecht. Peter Verbeke et Vincent Kompany en étaient fous", explique Boeckx sur le plateau d'Extra Time. Selon lui, le contexte n'était absolument pas favorable pour Sadiki : "Quand les Danois sont arrivés, il a été placé sur le côté droit, ce n'est pas là où il préfère jouer".

Encore un jeune de la maison exilé

À force de la placer sur la droite, Anderlecht semble avoir même oublié de le faire entrer en ligne de compte pour l'entrejeu : "C'est ainsi que Delaney a été recruté à ce poste. Les Danois ont peut-être vu les choses différemment".

À côté de Boeckx, Sonck ne comprend pas : "Sadiki était un enfant de la maison, ils le voyaient quand même à l'entraînement chaque semaine...". La situation aurait pu faire les affaires de Karel Geraerts, lui aussi invité de l'émission, mais il a quitté l'Union quelques semaines avant l'arrivée de Sadiki : "Chris O'Loughlin était très enthousiaste à son sujet", confirme-t-il.