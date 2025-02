"9 victoires en 13 matchs" : quand Christian Burgess va provoquer les supporters d'Anderlecht sur Twitter

Christian Burgess aime chambrer. Sa personnalité en fait l'un des chouchous du Parc Duden... et généralement un joueur que les supporters adverses adorent détester. Contre Anderlecht, il a mis Luis Vazquez dans sa poche, mis quelques taquets, et provoqué après la rencontre.

Ainsi, sur les réseaux sociaux, le défenseur central anglais ne s'est pas privé de poster plusieurs tweets suite à la victoire, notamment "Bruxelles est Jaune & Bleue".

Mais il a également été répondre au tweet d'un supporter anderlechtois qui le partageait en assurant que "Bruxelles serait toujours Mauve & Blanche".

3 trophies in last 5 seasons. Last 13 games, 9 wins, 3 draws, 1 loss. 🤫🤫🤫💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙