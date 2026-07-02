Plus dans la durée qu'à Anderlecht ? Edward Still annonce la couleur avec la RAAL

Edward Still a donné sa première conférence de presse d'avant-saison. Avec Toni Turi, l'ambition se veut grandissante pour la RAAL.

Cet été, la RAAL accueille de nombreuses nouvelles têtes, que ce soit dans le groupe ou au sein du staff. Parmi elle, Edward Still, nouvelle tête de gondole du projet. Il aura la lourde tâche de succéder à Frédéric Taquin, qui a amené les Loups de la D3 Amateurs à la première division.

"J’ai été touché par les valeurs du club et j’ai rapidement décidé de rejoindre le projet", explique Edward Still lors de sa conférence de presse d'intronisation, cité par Antenne Centre. "On veut être ambitieux, mais avec beaucoup d’humilité. On sait d’où on vient. On va travailler plus que les autres pour créer un avantage". Cela se reflète notamment dans le recrutement : " On a voulu des joueurs humbles et qui ont faim. Ils doivent être alignés avec la culture du club".

La RAAL veut démarrer un nouveau chapitre sans renier son identité

Que ce soit pour le mercato ou dans l'accompagnement du groupe au quotidien, Edward Still son image d’ 'entraîneur data', découverte à Charleroi et parfois considérée avec un certain scepticisme : "J’ai fait partie de la première vague de coachs capables d’exploiter les données, et c’est une richesse. Ici, c’est la norme. Il y a même des gens plus compétents que moi dans ce domaine".

Assis à ses côtés, le CEO Toni Turi confirme que si la RAAL n'a pas de pétrole, elle a des idées. Pour quelles ambitions à la clé ? On vise une place entre la huitième et la douzième sur 18. On a payé des indemnités de transfert, entre 200 000 et 600 000 euros pour certains joueurs, et augmenté notre budget salarial. Il faudra que ça prenne, et c’est le travail d’Edward", conclut-il. Les matchs de préparation devraient l'aider en ce sens, à commencer par le premier de l'été, prévu samedi contre Rochefort.