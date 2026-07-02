"Tant que ce sera avec ce staff..." : tremblement de terre au Sénégal après la défaite contre les Diables

C'est le coeur très lourd que le Sénégal a fait ses valises pour quitter le sol américain suite à sa cruelle élimination contre les Diables Rouges. Une élimination qui fait déjà des dégâts au sein du groupe.

C'est ce qui fait la beauté et la cruauté de ce sport : si à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, c'est le responsable logistique des Diables Rouges qui avait déjà ouvert l'onglet de réservation d'un vol retour vers Bruxelles, c'est bien le Sénégal qui passera la journée à rentrer au pays.

Là où Youri Tielemans et Leandro Trossard ont dû être séparés pour ne pas en venir aux mains avant la pause fraîcheur, c'est désormais surtout dans le clan sénégalais que le feu couve. L'effondrement de l'équipe dans ces dernières minutes restera un mystère.

Le staff en partage-t-il la responsabilité ? Certains joueurs ont déjà commencé à s'en désolidariser. Pape Gueye l'a même déjà fait publiquement. Titulaire contre les Diables Rouges, le milieu de terrain de Vilarreal a posté une story pour le moins révélatrice de la tension de ces dernières heures.

Un bras de fer en vue entre certains joueurs du noyau et le staff ?

Sur un fond noir, le joueur écrit : "Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination... mais j'annonce aujourd'hui que tant que c'est ce staff technique je ferai une pause sur la sélection". Un fameux pavé dans la mare de la part de celui qui était un cadre de la dernière victoire en Coupe d'Afrique des Nations et a joué un grand rôle dans la qualification pour les seizièmes de finale lors du match couperet contre l'Irak.

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Le sélectionneur Pape Thiaw semble donc bien menacé malgré les prestations de ses troupes à la CAN et la supériorité affichée hier soir pendant 85 minutes face aux Diables. Le sélectionneur sénégalais assure la succession d'Aliou Cissé depuis fin 2024.