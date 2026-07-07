"Inventer des règles ne servira à rien" : Diego Moreira se paie les États-Unis

Les chambrages vont bon train après la qualification des Diables Rouges pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 au détriment des États-Unis. La polémique provoquée par la présence de Folarin Balogun renforce évidemment le phénomène.

Parcourir les réseaux sociaux cinq minutes suffit pour s'en rendre compte : cette fois, le monde entier ou presque soutenait la Belgique contre les Etats-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Un phénomène notamment provoqué par la non-suspension de Folarin Balogun, qui avait pourtant été logiquement exclu en seizièmes de finale face à la Bosnie. Une décision prenant véritablement des allures de corruption, le président américain Donald Trump ayant été à la baguette.

C'est donc le couteau entre les dents, avec un état d'esprit à la fois revanchard et empli de détermination, soit finalement comme on voulait les voir depuis le début du tournoi que les Diables Rouges ont entamé cette rencontre.

Diego Moreira, lui aussi, a chambré les Etats-Unis après la qualification

Et cela a payé, avec une éclatante victoire synonyme d'un duel contre l'Espagne en quarts de finale d'un Mondial déjà réussi pour nos compatriotes. Et tout ça, les Diables n'ont pas manqué de le célébrer après leur qualification.

Après le but de Romelu Lukaku pour sceller le score final, les joueurs de Rudi Garcia ont notamment imité la danse fétiche de Donald Trump, et le message de Diego Moreira posté sur le réseau social Snapchat renforce le sentiment que les Diables ont joué cette rencontre avec un supplément d'âme.



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N'étant pas monté au jeu, l'ailier de Strasbourg a posté. "Vous pouvez changer les règles, inventez des règles, mais ça ne servira à rien. Y'a Dieu dedans." Comme une famille, nos compatriotes qui ont participé ou non à ce huitième de finale célèbrent une qualification historique, la troisième pour les quarts de finale en quatre éditions de Coupe du monde, et la toute première victoire contre un pays hôte de l'histoire de la Belgique.