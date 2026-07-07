C'est officiel : un défenseur du Club de Bruges signe dans le championnat d'Espagne
Photo: © photonews
Quatre millions d'euros pour un joueur excédentaire ? Seul le Club de Bruges en est capable en Belgique. Les Blauw & Zwart ont officialisé un accord avec Getafe pour le transfert définitif de Zaid Romero.
Zaid Romero quitte définitivement le Club de Bruges pour Getafe
Attendue depuis quelques semaines désormais, l'officialisation est tombée pour Zaid Romero. Le défenseur central du Club de Bruges rejoint définitivement Getafe, qui ne débourserait finalement "que" quatre millions d'euros pour s'attacher ses services.
C'est moins que les six millions d'euros offerts par les Blauw & Zwart à Estudiantes de La Plata en 2024, mais le FCB récupère là une jolie indemnité, tout de même, pour un joueur qui n'a pas beaucoup séduit au Jan Breydel. À 26 ans, Zaid Romero a signé un contrat courant jusqu'au 30 juin 2030 à Getafe.
𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Acuerdo con Club Brujas para el traspaso de Zaid Romero.— Getafe C.F. (@GetafeCF) July 6, 2026
✍️ El central argentino ficha por cuatro temporadas hasta 2030.
¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨, 𝐙𝐚𝐢𝐝! 🤩
Cinq millions d'euros pour un joueur excédentaire ? Seul le Club de Bruges en est capable en Belgique. Les Blauw & Zwart seraient proches d’un accord avec Getafe CF pour le transfert définitif de Zaid Romero.
Il n’y en a pas eu énormément et la balance totale est largement positive, mais Zaid Romero est l’un des flops des récents mercatos du Club de Bruges.
Arrivé contre près de six millions d’euros à l’été 2024, le défenseur central argentin n’a participé qu’à 23 matchs avec les Blauw & Zwart, sans apporter grande satisfaction.
Avec une première partie de saison à moins de cinq rencontres disputées, le joueur de 26 ans avait pris la route de Getafe CF, en prêt, au mois de janvier pour retrouver du temps de jeu.
Getafe veut conserver Zaid Romero
Un succès, puisque Zaid Romero a pris part à quinze rencontres entre janvier et la fin de saison, pour 80 % du temps de jeu total, et s’est imposé dans la défense du club qui a terminé à la septième place du championnat espagnol.
Getafe aimerait donc s’attacher définitivement les services de Zaid Romero, selon les informations du quotidien espagnol Marca. L’Argentin est encore sous contrat jusqu’en 2028 au Club de Bruges, mais voudrait rester en Espagne. River Plate, dans son pays natal, avait manifesté un intérêt, mais c’est bien Getafe qui tient la corde avec un "accord imminent" autour d’une indemnité de cinq millions d’euros.
💥 Informa @MatteMoretto en @marca |— Más Que Azules (@MasQueAzules) June 23, 2026
⏳🔵 El acuerdo con el Brujas para el fichaje EN PROPIEDAD de ZAID ROMERO por el @GetafeCF es INMINENTE.
💰 El traspaso se cerrará en 5M de €.
👊🏼🔙 Bordalás ha presionado mucho para su continuidad.
✍🏼 Firmará en las PRÓXIMAS HORAS. pic.twitter.com/IzFgrnuqBa
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