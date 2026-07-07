C'est officiel : un défenseur du Club de Bruges signe dans le championnat d'Espagne

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Quatre millions d'euros pour un joueur excédentaire ? Seul le Club de Bruges en est capable en Belgique. Les Blauw & Zwart ont officialisé un accord avec Getafe pour le transfert définitif de Zaid Romero.