Troisième quart de finale de Coupe du monde en 12 ans : non, la Belgique n'est pas "finie"

Quatre Coupes du monde, trois quarts de finale. Pas mal, non ? C'est belge ! La nouvelle génération des Diables Rouges peut aussi nous faire rêver.

"On ne revivra plus jamais ça." Une phrase prononcée en 1986, en 2014 ou encore en 2018. Fausse, sur toute la ligne. Pour la troisième fois en quatre éditions, la Belgique est en quarts de finale de la Coupe du monde. Inouï. Inutile de rappeler que cela n'était jamais arrivé dans l'histoire de notre si petit pays.

Un si petit pays qui demandait le monde à sa génération dorée, persuadé qu'il s'agissait là de son unique chance de décrocher le Graal. Le Graal, il ne sera très probablement pas pour cette année non plus pour nos Diables Rouges, qui entretiennent tout de même l'espoir de se maintenir parmi les meilleures nations mondiales pendant encore quelques années.

Un si petit pays où l'on disait presque qu'il n'arriverait plus rien de bon après cette génération dorée. Que c'était fait, que la Belgique allait retourner peiner à battre l'Azerbaïdjan, la Bulgarie et consorts dans la course à la troisième, voire à la quatrième place de son groupe de qualification pour un grand tournoi.

La Belgique en quart de finale de la Coupe du monde... encore !

Eh bien non. La Belgique est encore là, pour la troisième fois en quatre éditions parmi les huit meilleures nations mondiales. Une statistique que l'Euro 2021, la Coupe du monde 2022 et l'Euro 2024, trois tournois ratés, feraient presque oublier. Mais quel pays peut se targuer d'un tel bilan sur les douze dernières années ? L'Allemagne, les Pays-Bas ou encore l'Italie sont bien placés pour parler de la difficulté de l'exploit.

Et pour la première fois, probablement, depuis assez longtemps, la Belgique a envoyé un sacré message, sans ses Thomas Meunier, Jérémy Doku, Kevin De Bruyne ou autre Romelu Lukaku.



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Il y a, malgré tout, de la profondeur de banc dans cet effectif, et tous les joueurs ayant participé à ce huitième de finale peuvent servir d'exemple. La Coupe du monde des Diables est réussie. Il ne reste plus que des bonus, pour rêver. Encore plus grand.