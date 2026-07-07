🎥 Romelu Lukaku pour mener la danse : quand les Diables narguent Donald Trump après leur qualification

Les Diables Rouges se sont imposés 1-4 face aux États-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du monde. De quoi leur permettre de chambrer leur adversaire du soir, d'autant plus après les événements des derniers jours.

Grâce à une domination presque totale, la Belgique s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 au détriment du dernier pays hôte encore en lice, les États-Unis.

Une victoire logiquement fêtée par tout un pays, voire par tout un continent et plus encore après les événements des derniers jours, et notamment la décision de la FIFA d'annuler la suspension de l'attaquant vedette de la Team USA, Folarin Balogun.

Un attaquant d'ailleurs bien discret dans cette rencontre, comme si la pression mise sur ses épaules, indirectement ou non par le président américain Donald Trump, l'avait rongé.

La célébration des Diables, qui narguent Donald Trump

Un président qui avait lui-même appelé le président de la FIFA Gianni Infantino, qui a fait des pieds et des mains pour que Folarin Balogun puisse tenir son rang et qui s'est donc retrouvé moqué par les joueurs de Rudi Garcia en fin de rencontre.

Les Diables Rouges ont en effet imité la danse favorite du président Donald Trump juste après le but du 1-4 inscrit par l'inévitable Romelu Lukaku. Une belle manière de montrer que cette rencontre valait bien plus qu'un simple huitième de finale de Coupe du monde.



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