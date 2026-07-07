Hans Vanaken heureux de son premier but en Coupe du Monde... même s'il est un peu bizarre

Hans Vanaken a vécu lundi soir un moment qu’il n’est pas près d’oublier. Le milieu de terrain des Diables Rouges a inscrit contre les États-Unis son tout premier but en Coupe du Monde, ouvrant ainsi la voie à une victoire 1-4 et à une place en quarts de finale.

Hans Vanaken a pleinement profité d’une incroyable bourde du gardien Matt Freese. Ce dernier s’est fait chiper le ballon par Charles De Ketelaere, avant que Vanaken ne puisse conclure d’environ 25 mètres dans le but vide. Le capitaine Tim Ream n’a pas non plus été irréprochable sur l’action, en laissant passer la frappe.

"Je pense que c’était un moment très important de faire le 1-3", a raconté Vanaken après la rencontre. "On sentait qu’ils avaient un peu plus le ballon dans notre moitié de terrain. Ils ne se sont pas créé de grosses occasions, mais ce troisième but nous a donné beaucoup plus d’air et leur a mis un coup sur le plan mental. Pour moi aussi, c’était évidemment très sympa de marquer enfin un but en Coupe du monde", rayonne le Brugeois.

Vanaken est entré en action très tôt dans le match après la blessure d’Amadou Onana. "Je n’avais pratiquement pas eu le temps de m’échauffer. Kevin, Axel et moi, on a été appelés tout de suite, mais une demi-minute plus tard je devais déjà monter au jeu. Ce n’est jamais facile, mais l’équipe tournait bien, ce qui m’a aidé à rentrer dans le match", souligne-t-il.

Le milieu de terrain a aussi eu une pensée pour son coéquipier. "Amadou avait très bien commencé. C’est vraiment frustrant qu’il ait dû sortir et ça a l’air sérieux. Mais ça montre aussi la profondeur de notre noyau. Il y a toujours quelqu’un prêt à aider l’équipe".

Vanaken n’a absolument pas tenu compte de l'affaire Balogun

Vanaken a évidemment aussi été interrogé sur toute l’agitation autour de Folarin Balogun. Selon lui, cela n’a toutefois pas joué un rôle déterminant. "Non, pas du tout. Au final, ils ont décidé qu’il pouvait jouer et c’était une question dont la fédération s’occupait. Nous, on voulait juste gagner, avec ou sans Balogun. Peut-être que ce genre de chose apporte un peu de motivation en plus, mais aujourd’hui nous étions tout simplement la meilleure équipe".



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Place maintenant à l’Espagne en quarts de finale. Vanaken sait que la Belgique s’attaque à un énorme défi, mais il croit clairement aux chances des Diables Rouges. "Tout est possible. On l’a déjà souvent vu à cette Coupe du Monde. L’Espagne est l’une des meilleures équipes au monde, mais nous avons aussi des qualités. On va essayer d’exploiter leurs points faibles. Ce sera un match solide, mais en quart de finale, il n’y a quasiment plus rien à perdre".