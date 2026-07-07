La même déception qu'avec les Diables : Roberto Martinez n'est plus le sélectionneur du Portugal

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
La même déception qu'avec les Diables : Roberto Martinez n'est plus le sélectionneur du Portugal
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Une belle histoire de trois ans et demi touche à sa fin. Arrivé en janvier 2023, Roberto Martinez n'est plus le sélectionneur du Portugal, lui qui avait remporté la Ligue des Nations avec la Seleção en 2024-2025. L'ancien homme fort des Diables Rouges ne prolonge pas son contrat arrivant à échéance.

La rencontre est quelque peu passée inaperçue, Diables Rouges obligent. Mais l'Espagne s'est imposée 0-1 face au Portugal et affrontera donc la Belgique en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Une immense déception pour la Seleção de Roberto Martinez, qui a annoncé en conférence de presse quitter son poste de sélectionneur du Portugal. "On a affiché les meilleurs chiffres de l'histoire de la Seleção, on a gagné la Ligue des Nations", a-t-il notamment déclaré.

"On a perdu un match face à une équipe favorite, on a regardé l’Espagne les yeux dans les yeux. Individuellement, on a été incroyables", a poursuivi le technicien espagnol, visiblement fier de la prestation de ses joueurs malgré l'élimination.

Roberto Martinez quitte le Portugal après l'élimination en Coupe du monde

"J’espère que les supporters portugais se souviendront qu’on a tout donné pendant 3 ans et demi. C’est mon dernier match avec le Portugal. Je remercie le peuple portugais et les joueurs", a conclu Roberto Martinez.

Une fin en eau de boudin, donc, pour l'ancien sélectionneur des Diables, qui était fréquemment critiqué, comme chez nous, pour conserver trop souvent la même ossature de joueurs trop expérimentés au détriment de jeunes prometteurs.

Roberto Martinez n'est pas viré à proprement dit, mais arrivait en fin de contrat après la Coupe du monde 2026 et ne prolongera donc pas. Arrivé en janvier 2023, il a remporté 32 de ses 45 matchs à la tête de la sélection, et a donc offert au Portugal, après l'Euro 2016, le deuxième trophée de son histoire avec la Ligue des Nations, glanée au nez et à la barbe de l'Espagne, aux tirs au but.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Portugal
Espagne
Roberto Martinez

Plus de news

"Inventer des règles ne servira à rien" : Diego Moreira se paie les États-Unis

"Inventer des règles ne servira à rien" : Diego Moreira se paie les États-Unis

10:30
Hans Vanaken heureux de son premier but en Coupe du Monde... même s'il est un peu bizarre

Hans Vanaken heureux de son premier but en Coupe du Monde... même s'il est un peu bizarre

09:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/07: Romero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/07: Romero

09:00
Rudi Garcia savoure ses choix payants : "Le public ? Jamais vu un spectateur marquer un but..."

Rudi Garcia savoure ses choix payants : "Le public ? Jamais vu un spectateur marquer un but..."

08:00
1
C'est officiel : un défenseur du Club de Bruges signe dans le championnat d'Espagne

C'est officiel : un défenseur du Club de Bruges signe dans le championnat d'Espagne

09:00
🎥 Les Diables Rouges ont tout de même envoyé une petite pique à Donald Trump...

🎥 Les Diables Rouges ont tout de même envoyé une petite pique à Donald Trump...

07:20
1
Courtisé par le Standard et l'Antwerp, entre autres, Claudio Katunda a fait son choix et rejoint la D1A

Courtisé par le Standard et l'Antwerp, entre autres, Claudio Katunda a fait son choix et rejoint la D1A

08:30
Avec un ancien attaquant du Standard confirmé dans ses fonctions : le RFC Seraing dévoile son nouveau staff

Avec un ancien attaquant du Standard confirmé dans ses fonctions : le RFC Seraing dévoile son nouveau staff

07:45
LA mauvaise nouvelle de la soirée : "Ca a l'air sérieux, malheureusement"

LA mauvaise nouvelle de la soirée : "Ca a l'air sérieux, malheureusement"

06:15
Voilà les Diables qu'on voulait voir : les cotes de la Belgique après la démonstration face aux USA

Voilà les Diables qu'on voulait voir : les cotes de la Belgique après la démonstration face aux USA

06:00
"Il est temps pour moi de tourner la page": un grand talent du Standard s'en va après neuf ans en Rouche

"Il est temps pour moi de tourner la page": un grand talent du Standard s'en va après neuf ans en Rouche

07:00
"Une injustice te revient toujours à un moment" : Nicolas Raskin ose dire les choses concernant Balogun

"Une injustice te revient toujours à un moment" : Nicolas Raskin ose dire les choses concernant Balogun

05:05
Sans appel : les Diables Rouges assomment les États-Unis et filent en quart de finale

Sans appel : les Diables Rouges assomment les États-Unis et filent en quart de finale

04:00
Le plan de Martinez a presque marché : l'Espagne donne rendez-vous aux Diables

Le plan de Martinez a presque marché : l'Espagne donne rendez-vous aux Diables

23:03
1
Pas tous logés à la même enseigne : un club de Pro League adapte son stage pour le match des Diables

Pas tous logés à la même enseigne : un club de Pro League adapte son stage pour le match des Diables

22:30
🎥 L'écharpe du Standard ne lui a pas échappé : la rencontre de Nicolas Raskin avec un supporter peu commun

🎥 L'écharpe du Standard ne lui a pas échappé : la rencontre de Nicolas Raskin avec un supporter peu commun

22:00
2
La résistance s'organise : une sélection sort du bois pour soutenir les Diables

La résistance s'organise : une sélection sort du bois pour soutenir les Diables

21:30
4
Charleroi à la lutte avec un club sur le pont en Ligue des Champions pour un milieu de terrain

Charleroi à la lutte avec un club sur le pont en Ligue des Champions pour un milieu de terrain

21:00
Voici le onze de base des Diables Rouges face aux USA : Rudi Garcia a pris des décisions fortes !

Voici le onze de base des Diables Rouges face aux USA : Rudi Garcia a pris des décisions fortes !

00:41
La FIFA explique sa décision dans le dossier Balogun : "Le carton rouge n'a pas été annulé"

La FIFA explique sa décision dans le dossier Balogun : "Le carton rouge n'a pas été annulé"

00:32
LIVE Coupe du monde 7/7

LIVE Coupe du monde 7/7

00:00

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Huitièmes de finales
Canada Canada 0-3 Maroc Maroc
Paraguay Paraguay 0-1 France France
Brésil Brésil 1-2 Norvège Norvège
Mexique Mexique 2-3 Angleterre Angleterre
Portugal Portugal 0-1 Espagne Espagne
Etats-Unis Etats-Unis 1-4 Belgique Belgique
Argentine Argentine 18:00 Egypte Egypte
Suisse Suisse 22:00 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved