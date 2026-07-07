La même déception qu'avec les Diables : Roberto Martinez n'est plus le sélectionneur du Portugal

Une belle histoire de trois ans et demi touche à sa fin. Arrivé en janvier 2023, Roberto Martinez n'est plus le sélectionneur du Portugal, lui qui avait remporté la Ligue des Nations avec la Seleção en 2024-2025. L'ancien homme fort des Diables Rouges ne prolonge pas son contrat arrivant à échéance.

La rencontre est quelque peu passée inaperçue, Diables Rouges obligent. Mais l'Espagne s'est imposée 0-1 face au Portugal et affrontera donc la Belgique en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Une immense déception pour la Seleção de Roberto Martinez, qui a annoncé en conférence de presse quitter son poste de sélectionneur du Portugal. "On a affiché les meilleurs chiffres de l'histoire de la Seleção, on a gagné la Ligue des Nations", a-t-il notamment déclaré.

"On a perdu un match face à une équipe favorite, on a regardé l’Espagne les yeux dans les yeux. Individuellement, on a été incroyables", a poursuivi le technicien espagnol, visiblement fier de la prestation de ses joueurs malgré l'élimination.

Roberto Martinez quitte le Portugal après l'élimination en Coupe du monde

"J’espère que les supporters portugais se souviendront qu’on a tout donné pendant 3 ans et demi. C’est mon dernier match avec le Portugal. Je remercie le peuple portugais et les joueurs", a conclu Roberto Martinez.

Une fin en eau de boudin, donc, pour l'ancien sélectionneur des Diables, qui était fréquemment critiqué, comme chez nous, pour conserver trop souvent la même ossature de joueurs trop expérimentés au détriment de jeunes prometteurs.





Roberto Martinez n'est pas viré à proprement dit, mais arrivait en fin de contrat après la Coupe du monde 2026 et ne prolongera donc pas. Arrivé en janvier 2023, il a remporté 32 de ses 45 matchs à la tête de la sélection, et a donc offert au Portugal, après l'Euro 2016, le deuxième trophée de son histoire avec la Ligue des Nations, glanée au nez et à la barbe de l'Espagne, aux tirs au but.