"Une décision qui tue le match", "C'est un désastre" : la Suisse dénonce un arbitrage favorable à l'Argentine

Plusieurs joueurs suisses ont vivement critiqué l'arbitrage après l'élimination contre l'Argentine. Granit Xhaka et Remo Freuler estiment que le match a basculé sur une décision.

Le quart de finale entre la Suisse et l'Argentine (1-3) n'a pas fini de faire parler. Au-delà du score en prolongation, c'est l'expulsion de Breel Embolo à vingt minutes de la fin du temps réglementaire qui a mis le feu aux poudres. Alors que la Nati venait de recoller au score et bousculait les Argentins, ce second carton jaune pour simulation a brisé l'élan des joueurs de Murat Yakin, contraints de défendre l'accès à leur but à dix contre onze.

Granit Xhaka complètement choqué de la décision de la VAR

Dans la foulée de leur sélectionneur, les cadres de l'équipe helvétique ont laissé éclater leur immense frustration en interview d'après match. Le capitaine Granit Xhaka a tout de suite donné le ton. "C'est une décision qui tue le match". Un constat partagé par tout un groupe qui se sent légitimement volé.

"Je ne sais pas ce que cet arbitre fait ici"

Son partenaire du milieu de terrain, Remo Freuler, est allé encore plus loin. "C'est un désastre. Je ne sais pas ce que cet arbitre fait ici. Je ne comprends pas comment le VAR peut changer un match comme ça ! On ne peut pas changer la règle, mais cette décision a tué le match. Ne tuez pas le football comme ça... À 11 contre 11, on les avait".

Encore une polémique...

Ce nouvel incident intervient quelques jours après l'énorme scandale du but refusé à l'Égypte au tour précédent face à ces mêmes Sud-Américains. De nombreux observateurs dénonçant un supposé arbitrage maison en faveur des partenaires de Lionel Messi.

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Malgré ce sentiment d'injustice qui va escorter les Suisses durant leur voyage retour, l'histoire retiendra que l'Argentine avance dans le dernier carré. Les champions du monde en titre défieront l'Angleterre ce mercredi pour une place en finale.