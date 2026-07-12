Jamais deux sans trois : une arrivée en provenance de Monaco pour le RFC Liège !

Le RFC Liège a annoncé ce midi son troisième renfort de l'été. Nacim Dendani débarque en provenance de l'équipe espoirs de l'AS Monaco pour apporter un peu de créativité.

Le RFC Liège ne s'arrête plus : moins de 24 heures après avoir fait du Kenyan Ryan Ogam son deuxième renfort de l'été, le club a annoncé sa troisième recrue en la personne de Nacim Dendani. Il s'agit d'un ailier droit de 20 ans qui évoluait avec les U21 de l'AS Monaco.

"Joueur gaucher, offensif, doté d’une belle qualité technique, de vitesse et d’un sens du un contre un, Nacim Dendani vient renforcer les options offensives des Sang et Marine pour cette nouvelle saison", le présente le club dans son communiqué officiel. Une arrivée bienvenue pour palier le départ d'Alexis Lefevbre, auteur de six buts en Challenger Pro League la saison dernière et parti à Troyes, en Ligue 2.

Nacim Dendani, nouvelle caution technique du flanc droit du RFC Liège

Gaëtan Englebert se réjouit de cette troisième arrivée : "Nacim est un jeune joueur offensif qui va nous apporter de la vitesse et de la percussion. C’est un joueur technique, qui aime provoquer et faire la différence. Il a réalisé un très bon parcours chez les jeunes à l’AS Monaco, où il s’est rapproché de l’équipe première. Il avait envie de franchir un cap et de découvrir le football professionnel. On est contents qu’il ait choisi le RFC Liège pour cette nouvelle étape de sa carrière", explique l'entraîneur liégeois.

Nacim Dendani s'est illustré avec les jeunes de Monaco en Youth League, mais il s'est surtout signalé aux recruteurs lors de la victoire des Monégasques à la prestigieuse Coupe Gambardella, l’équivalent de la Coupe de France des équipes de jeunes.



Proche du groupe professionnel de l'ASM, Dendani est également international U23 tunisien. L'un des noms à suivre pour la prochaine saison de D1B du côté de Rocourt ?