"Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?" : Amadou Onana se livre après sa terrible blessure

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?" : Amadou Onana se livre après sa terrible blessure
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Victime d'une grave blessure au genou pendant la Coupe du monde, Amadou Onana s'est exprimé. Le Diable Rouge a livré un message très émouvant.

La Coupe du monde 2026 s'est terminée il y a deux jours pour les Diables Rouges avec une élimination en quart de finale contre l'Espagne 2-1. Mais pour Amadou Onana, la plus grande déception ne se résume pas à ce résultat. Blessé lors du huitième de finale remporté 4-1 contre les États-Unis, le milieu de terrain a appris après plusieurs examens qu'il souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur. Une blessure qui met un terme à son année 2026.

Le joueur d'Aston Villa réalisait son meilleur début de match depuis le début du Mondial. Il semblait avoir trouvé son meilleur niveau avant de s'écrouler en se tenant le genou. Les examens ont malheureusement confirmé le pire. Onana a dû vivre la fin de la compétition depuis les tribunes.

Un message à coeur ouvert

Le Diable Rouge a publié un message sur Instagram pour partager ce qu'il ressent. "Cher monde... Il est très difficile de vous dire ce que je ressens. Alors je vais simplement être honnête, parce que sinon, à quoi bon vous écrire ? À la seconde où je suis tombé au sol, tout mon monde s'est écroulé. J'ai tout de suite compris que quelque chose de très grave venait de se produire."

Le milieu belge raconte les premières questions qui lui sont venues à l'esprit. Il ne cache ni sa colère ni sa tristesse face à une blessure qui va l'éloigner des terrains pendant de longs mois. "Mes premières pensées ont été... Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Qu'ai-je fait pour mériter ça ? J'étais en colère contre le monde, sans savoir à quoi m'attendre, mais aussi profondément triste, parce que je ne pourrais plus faire ce que j'aime le plus pendant très longtemps..."

Pas un mauvais rêve malheureusement

Il revient sur les jours qui ont suivi. Onana explique avoir espéré que tout ça ne soit qu'un mauvais rêve... "Le lendemain, je me suis réveillé en espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais j'ai très vite réalisé que je m'étais rompu le ligament croisé antérieur. Le deuxième jour a probablement été le plus difficile. Je n'arrêtais pas de repasser la scène dans ma tête, en me demandant ce que j'aurais pu faire de mieux pour éviter que cela n'arrive. Regarder mon genou gonflé et avoir besoin d'aide pour tout était tout simplement dévastateur..."

"Le troisième jour, j'ai enfin accepté la réalité. Ma foi a pris le dessus. Et je me suis dit : POURQUOI PAS MOI ? Je ne vaux pas plus que toutes les autres personnes à qui cette blessure est arrivée. Cela fait simplement partie du sport. Aujourd'hui, je me sens reconnaissant, car je suis dans une position très privilégiée. Allah m'a béni avec une famille extraordinaire et de nombreuses personnes autour de moi pour m'aider à traverser cette épreuve."

Il remercie sa famille, ses coéquipiers et toutes les personnes qui lui ont envoyé un message. "Je suis plus convaincu que jamais que cette expérience me fera grandir en tant que sportif, en tant qu'homme, en tant que père, en tant que mari, et de bien d'autres façons. Je crois sincèrement que tout arrive pour une raison, et que c'est ce qu'Allah avait prévu pour moi. Ce qui m'est destiné ne me manquera jamais, et ce qui me manque ne m'était jamais destiné. Nous ne fuyons pas, nous endurons et nous vainquons. Mamba. Je voudrais remercier mes coéquipiers chez les Diables Rouges pour leur soutien, l'amour que tout le monde à Aston Villa m'a témoigné, ainsi que tous vos messages. Cela représente énormément pour moi. Je reviendrai, Inch'Allah."

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