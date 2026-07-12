"Merci pour les émotions" : les Diables Rouges accueillis à leur retour en Belgique
Les Diables Rouges sont de retour en Belgique ce dimanche matin, deux jours après leur élimination contre l'Espagne.
L'aventure est terminée. Deux jours après leur élimination contre l'Espagne 2-1 en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, les Diables Rouges ont retrouvé la Belgique ce dimanche matin. Leur avion s'est posé à Zaventem vers 10h20 selon l'application Flightradar24.
Quelques supporters les attendaient malgré la déception. Certains avaient apporté des pancartes pour saluer le parcours de la sélection, avec un message : "Merci pour les émotions" comme le rapporte l'agence Belga.
Ce retour marque la fin d'un mois passé entre les États-Unis et le Canada. Parti le 8 juin avec de grandes ambitions, le groupe de Rudi Garcia a connu des hauts et des bas avant de s'arrêter aux portes du dernier carré. La défaite face à l'Espagne a mis un terme à un parcours qui aura demandé du caractère.
La Belgique avait mal commencé son tournoi. Elle avait concédé un partage contre l'Égypte 1-1, puis un match nul face à l'Iran 0-0. Avec deux points en deux matches, les Diables devaient réagir contre la Nouvelle-Zélande. Ils l'ont fait de manière convaincante en s'imposant 5-1, un résultat qui leur a permis de poursuivre la compétition et de terminer premiers de leur groupe.
Le match qui a reveillé les Diables Rouges
C'est ensuite que les Diables ont montré leur vrai visage. Menés 2-0 par le Sénégal à cinq minutes de la fin, ils ont réussi une "remontada" historique pour s'imposer 3-2 dans les prolongations.
Quelques jours plus tard, les États-Unis n'ont pas résisté à cette équipe belge très inspirée, balayés 4-1 devant leur public. Ces deux prestations avaient relancé tous les espoirs avant le rendez-vous contre l'Espagne.
Rendez-vous en septembre pour la Ligue des Nations
Les vacances peuvent commencer pour les internationaux. Les Diables Rouges ne se retrouveront qu'en septembre pour les premiers rendez-vous de la Ligue des Nations. Ce sera l'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre après ce Mondial.
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