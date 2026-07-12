"Merci pour les émotions" : les Diables Rouges accueillis à leur retour en Belgique

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
"Merci pour les émotions" : les Diables Rouges accueillis à leur retour en Belgique
Deviens fan de Belgique! 2660

Les Diables Rouges sont de retour en Belgique ce dimanche matin, deux jours après leur élimination contre l'Espagne.

L'aventure est terminée. Deux jours après leur élimination contre l'Espagne 2-1 en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, les Diables Rouges ont retrouvé la Belgique ce dimanche matin. Leur avion s'est posé à Zaventem vers 10h20 selon l'application Flightradar24.

Quelques supporters les attendaient malgré la déception. Certains avaient apporté des pancartes pour saluer le parcours de la sélection, avec un message : "Merci pour les émotions" comme le rapporte l'agence Belga.

Ce retour marque la fin d'un mois passé entre les États-Unis et le Canada. Parti le 8 juin avec de grandes ambitions, le groupe de Rudi Garcia a connu des hauts et des bas avant de s'arrêter aux portes du dernier carré. La défaite face à l'Espagne a mis un terme à un parcours qui aura demandé du caractère.

La Belgique avait mal commencé son tournoi. Elle avait concédé un partage contre l'Égypte 1-1, puis un match nul face à l'Iran 0-0. Avec deux points en deux matches, les Diables devaient réagir contre la Nouvelle-Zélande. Ils l'ont fait de manière convaincante en s'imposant 5-1, un résultat qui leur a permis de poursuivre la compétition et de terminer premiers de leur groupe.

Le match qui a reveillé les Diables Rouges

C'est ensuite que les Diables ont montré leur vrai visage. Menés 2-0 par le Sénégal à cinq minutes de la fin, ils ont réussi une "remontada" historique pour s'imposer 3-2 dans les prolongations.

Quelques jours plus tard, les États-Unis n'ont pas résisté à cette équipe belge très inspirée, balayés 4-1 devant leur public. Ces deux prestations avaient relancé tous les espoirs avant le rendez-vous contre l'Espagne.

Rendez-vous en septembre pour la Ligue des Nations

Les vacances peuvent commencer pour les internationaux. Les Diables Rouges ne se retrouveront qu'en septembre pour les premiers rendez-vous de la Ligue des Nations. Ce sera l'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre après ce Mondial.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

"Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?" : Amadou Onana se livre après sa terrible blessure

"Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?" : Amadou Onana se livre après sa terrible blessure

10:30
Faut-il continuer avec Rudi Garcia ? Hein Vanhaezebrouck prend position

Faut-il continuer avec Rudi Garcia ? Hein Vanhaezebrouck prend position

09:20
4
Les Diables Rouges ont provoqué sa chute : le Sénégal prend une décision radicale

Les Diables Rouges ont provoqué sa chute : le Sénégal prend une décision radicale

10:00
"Une décision qui tue le match", "C'est un désastre" : la Suisse dénonce un arbitrage favorable à l'Argentine

"Une décision qui tue le match", "C'est un désastre" : la Suisse dénonce un arbitrage favorable à l'Argentine

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/07: Moreira

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/07: Moreira

08:00
Alexis Trouillet, un bon renfort ? Vincent Euvrard présente la quatrième recrue du Standard Interview

Alexis Trouillet, un bon renfort ? Vincent Euvrard présente la quatrième recrue du Standard

09:40
3
L'Argentine s'en sort de justesse : la Suisse tombe les armes à la main

L'Argentine s'en sort de justesse : la Suisse tombe les armes à la main

09:05
"L’AS Rome fait le premier pas pour un Diable Rouge avec une offre de 30 millions d’euros"

"L’AS Rome fait le premier pas pour un Diable Rouge avec une offre de 30 millions d’euros"

08:00
1
Jude Bellingham héroïque : l'Angleterre élimine la Norvège et rejoint le dernier carré du Mondial

Jude Bellingham héroïque : l'Angleterre élimine la Norvège et rejoint le dernier carré du Mondial

08:30
Tout n'est pas perdu malgré l'élimination : Brandon Mechele annonce une belle nouvelle

Tout n'est pas perdu malgré l'élimination : Brandon Mechele annonce une belle nouvelle

22:30
2
MARCA souligne le geste élégant de Courtois après l'élimination des Diables Rouges au Mondial

MARCA souligne le geste élégant de Courtois après l'élimination des Diables Rouges au Mondial

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/07: Stijnen - Van Bommel - Klopp

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/07: Stijnen - Van Bommel - Klopp

23:30
"Un accord a été trouvé" : l'Allemagne tient quasiment son prochain sélectionneur

"Un accord a été trouvé" : l'Allemagne tient quasiment son prochain sélectionneur

23:00
Norvège - Angleterre décalé ou reporté à cause d'une tempête tropicale ?

Norvège - Angleterre décalé ou reporté à cause d'une tempête tropicale ?

22:56
Un ancien gardien des Diables rouges pense connaître le successeur de Rudi Garcia

Un ancien gardien des Diables rouges pense connaître le successeur de Rudi Garcia

23:30
Une légende de l'AC Milan devient directeur technique de l'Italie

Une légende de l'AC Milan devient directeur technique de l'Italie

22:41
Les coïncidences derrière le but de Charles De Ketelaere contre l'Espagne

Les coïncidences derrière le but de Charles De Ketelaere contre l'Espagne

20:45
1
Le contre-pressing, maître mot au Standard : l'analyse de Vincent Euvrard après le troisième succès amical Interview

Le contre-pressing, maître mot au Standard : l'analyse de Vincent Euvrard après le troisième succès amical

21:00
Succès sur le fil d'Anderlecht et l'Union, Charleroi rejoint par Reims, le Club battu, remontada pour la RAAL

Succès sur le fil d'Anderlecht et l'Union, Charleroi rejoint par Reims, le Club battu, remontada pour la RAAL

20:27
Présenté par Mons, il rejoint finalement Charleroi : "les lois en vigueur ont été respectées"

Présenté par Mons, il rejoint finalement Charleroi : "les lois en vigueur ont été respectées"

20:07
Le SL16 s'offre un talent luxembourgeois du nouveau club de Nathan De Cat

Le SL16 s'offre un talent luxembourgeois du nouveau club de Nathan De Cat

19:30
le Club de Bruges et le FC Barcelone parviennent à un accord sur un grand talent

le Club de Bruges et le FC Barcelone parviennent à un accord sur un grand talent

19:00
Officiel : Manchester City envoie une pépite à 15 millions s'aguerrir en Pro League !

Officiel : Manchester City envoie une pépite à 15 millions s'aguerrir en Pro League !

18:30
Stop ou encore pour Rudi Garcia ? Une tendance (nette) se dégage

Stop ou encore pour Rudi Garcia ? Une tendance (nette) se dégage

15:30
5
Une rencontre à un seul but : retrouvez le fil du match amical entre le Standard et les Francs Borains

Une rencontre à un seul but : retrouvez le fil du match amical entre le Standard et les Francs Borains

17:53
Le successeur de Nilson Angulo ? Une offre de quatre millions formulée par Anderlecht

Le successeur de Nilson Angulo ? Une offre de quatre millions formulée par Anderlecht

18:00
"C'est là qu'ils ont commis une grave erreur" : la presse espagnole s'interroge sur le plan des Diables

"C'est là qu'ils ont commis une grave erreur" : la presse espagnole s'interroge sur le plan des Diables

14:30
5
Officiel : le RFC Liège annonce sa deuxième recrue de l'été

Officiel : le RFC Liège annonce sa deuxième recrue de l'été

17:00
LIVE Coupe du monde 11/7 : un joueur encore présent en huitième de finale décède à 25 ans

LIVE Coupe du monde 11/7 : un joueur encore présent en huitième de finale décède à 25 ans

16:00
Le bulletin de notes final des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026

Le bulletin de notes final des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026

11/07
Officiel : Bruges blinde l'un de ses cadres jusqu'en 2029

Officiel : Bruges blinde l'un de ses cadres jusqu'en 2029

14:00
32 millions en jeu : une mauvaise surprise dans la visite médicale de Khalaili à l'Inter !

32 millions en jeu : une mauvaise surprise dans la visite médicale de Khalaili à l'Inter !

13:30
📷Lukaku et De Bruyne en larmes : les Diables consolés par leurs familles après l'élimination

📷Lukaku et De Bruyne en larmes : les Diables consolés par leurs familles après l'élimination

11/07
2
Rudi Garcia, stop ou encore ? Voilà la date à laquelle nous devrions être fixés

Rudi Garcia, stop ou encore ? Voilà la date à laquelle nous devrions être fixés

11/07
C'est signé : un transfert à deux chiffres pour Rafiki Saïd !

C'est signé : un transfert à deux chiffres pour Rafiki Saïd !

12:30
1
Officiel : un transfert bleu-blanc-rouche au Standard

Officiel : un transfert bleu-blanc-rouche au Standard

11/07
2

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Quarts de finale
France France 2-0 Maroc Maroc
Espagne Espagne 2-1 Belgique Belgique
Norvège Norvège 1-2* Angleterre Angleterre
Argentine Argentine 3-1* Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved