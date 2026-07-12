Accord trouvé avec le Standard : l'un des premiers achats de Marc Wilmots déjà sur le départ

Nayel Mehssatou s'attendait sans doute à jouer plus pour sa première saison au Standard. Il devrait retrouver du rythme en repartant à Courtrai.

Il y a un an, trois joueurs de Courtrai ont figuré sur la première liste de course de Marc Wilmots au Standard : Nayel Mehssatou, Marco Ilaimharitra et Lucas Pirard. Le premier cité arrivait doté d'une belle polyvalence, étant capable d'évoluer comme arrière droit, milieu défensif et même milieu offensif.

Malgré ses airs de couteau suisse, son expérience du championnat belge (une centaine de matchs de Pro League à son actif) et ses huit sélections avec le Chili, Mehssatou n'a finalement que peu joué en bords de Meuse : à peine dix titularisations en championnat sur l'ensemble de la saison, pas une seule en Europe Playoffs (29 minutes disputées dans la dernière ligne droite de la saison).

Confronté à la concurrence de garçons comme Ibrahim Karamoko, Marco Ilaimaharitra, Casper Nielsen ou Teddy Teuma (lorsque son corps le lui permettait) dans l'entrejeu, le Bruxellois de 24 ans ne faisait pas partie des priorités de Vincent Euvrard.

Nayel Mehssatou de retour à Courtrai en début de semaine

Le début de la préparation n'a pas changé la donne. Malgré un contrat jusqu'en 2028, son avenir l'éloigne de plus en plus de Sclessin. Depuis plusieurs semaines, Courtrai et le Standard négocient un retour du joueur au Stade des Eperons d'Or. Comme l'annonce Het Laatste Nieuws, les deux clubs ont trouvé un accord pour un transfert définitif de Mehssatou dans son ancien club. La visite médicale d'usage aura lieu demain, il n'y aura ensuite plus aucun obstacle pour l'officialisation. du transfert.



De quoi le relancer ? Formé à Anderlecht jusqu'à ses 20 ans, Nayel Mehssatou a justement profité de ses deux ans et demi chez les Kerels pour faire décoller sa carrière professionnelle. Il tâchera d'y retrouver de la confiance et le rythme des matchs, relayant au passage un autre ancien Rouche, Gilles Dewaele, relégué dans le noyau B avant même le début de la pérparation.