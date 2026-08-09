Avec un but magnifique, La Gantoise lance très bien sa saison contre le KV Malines

La Gantoise commençait sa saison ce dimanche contre le KV Malines. Les Buffalos avaient fait la différence à la mi-temps avec deux buts, dont une merveille de Tiago Araujo. Malines ne parviendra pas à revenir dans le coup en seconde période.

Hasard du calendrier : La Gantoise et le KV Malines, qui avaient terminé la saison l'un contre l'autre en barrages de Playoffs pour le dernier ticket européen, se retrouvaient en ouverture de la saison 2026-2027 ce dimanche. Et les Buffalos, qui avaient battu Malines aux tirs au but à l'époque, ont encore surclassé leur adversaire.

Il aura cependant fallu attendre la fin d'une première mi-temps sans grande saveur pour que la rencontre se réveille dans une Planet Group Arena peu garnie. La Gantoise contrôle un match peu emballant, marqué surtout par la forte chaleur (une pause boisson a lieu, sans que ce soit devenu une nouvelle règle après la Coupe du Monde mais bien parce que les températures le réclamaient) et par la sortie sur blessure de Gora Diouf côté Kavé.

Un superbe but de Tiago Araujo réveille tout le monde

C'est sur base d'un corner que La Gantoise fera la différence. Marsa dévie un ballon vers le second poteau, où Tiago Araujo attend en deuxième zone pour envoyer une reprise de volée fulgurante. Nacho Miras est battu : c'est 1-0 (38e).

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Le KV Malines craquera ensuite une seconde fois avant la pause. Josué Vergara, qui s'était heurté à Miras une minute plus tôt, est à la réception d'un bon centre de Momodou Sonko et fait 2-0 à la 44e minute de jeu. Le Panaméen faisait partie des jeunes joueurs que nous désignions comme à suivre cette saison en Jupiler Pro League.





À la pause, Christian Burgess cédait sa place, seule petite ombre au tableau côté gantois. Car la seconde période sera encore à l'avantage des Buffalos, qui verront Nacho Miras empêcher Vergara de signer un doublé, puis Hyllarion Goore (suivi par l'OM) de tuer le match.

Seul Salifou, en toute fin de match, forcera enfin un Davy Roef fort tranquille cet après-midi à un arrêt. La Gantoise commence très bien sa saison, après avoir été chercher une victoire précieuse en préliminaires européens quelques jours plus tôt.