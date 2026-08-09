Débuts difficiles pour Jesse Bisiwu ? Son coach n'est pas d'accord !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Débuts difficiles pour Jesse Bisiwu ? Son coach n'est pas d'accord !
Photo: © photonews
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Jesse Bisiwu a porté le maillot du FC Barcelone en match pour la première fois ce samedi. Les réseaux sociaux n'ont pas été tendres avec le jeune talent belge, mais Hansi Flick, son entraîneur, a apprécié ce qu'il a vu.

À 18 ans seulement et après avoir été transféré cet été contre 10 millions d'euros en provenance du Club NXT, Jesse Bisiwu a pu faire ses débuts ce samedi pour le FC Barcelone. L'ailier belge est monté au jeu en match amical contre Udinese, et les observateurs n'ont pas été tendres avec lui

Une sévérité difficilement compréhensible envers un jeune joueur dont la seule expérience se limitait jusque là aux U23 du Club de Bruges et à la Youth League. Jesse Bisiwu n'a en effet jamais été intégré à l'équipe A des Blauw & Zwart, et débarquer au FC Barcelone est un énorme palier à franchir pour lui.

Hansi Flick, l'entraîneur des Blaugrana, ne s'y trompe d'ailleurs pas. En effet, selon les informations de Gabriel Sans, journaliste du Mundo Deportivo et suiveur du FC Barcelone, le coach barcelonais aurait apprécié la montée au jeu de Bisiwu. 

Hansi Flick a aimé ce qu'il a vu de Jesse Bisiwu 

Flick aurait ainsi beaucoup aimé l'audace du jeune ailier belge et sa tendance à prendre les espaces à répétition, montrant énormément de personnalité et de mobilité balle au pied. L'Allemand sait néanmoins que Jesse Bisiwu a encore énormément de progrès à faire - mais c'est attendu de sa part, étant entendu qu'il ne jouera qu'occasionnellement, afin de faire souffler les autres ailiers.

Lire aussi… "On savait que ça serait un bide" : Jesse Bisiwu très critiqué après ses débuts avec le Barça

Difficile, en ne regardant que des compilations des 45 minutes disputées par Jesse Bisiwu, de s'enthousiasmer, mais le Belge semble surtout intimidé par la magnitude de l'événement, à savoir ses débuts sous un maillot aussi prestigieux que celui du FC Barcelone. Les qualités de dribble et de percussion entrevues en Youth League, notamment, n'étaient pas visibles face à l'Udinese. Mais Jesse Bisiwu a le soutien de son entraîneur, et recevra d'autres occasions de se montrer. 

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