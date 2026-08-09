René Mitongo face à une concurrence folle : après Salah, une autre star en approche à Trabzonspor

René Mitongo espérait certainement autre chose en signant cet été à Trabzonspor. Le jeune attaquant formé au Standard a vu débarquer Mohamed Salah, et c'est désormais Darwin Nuñez qui va venir le concurrencer directement. Un prêt semble la solution la plus plausible pour l'international U19.

Cet été, René Mitongo (18 ans) a quitté le Standard de Liège à titre définitif, s'engageant à Trabzonspor qui a placé environ 2,5 millions d'euros sur le jeune attaquant formé à l'académie des Rouches. Il aura eu peu le temps de se montrer sous le maillot du Standard, qui gardera 20% de pourcentage à la revente à l'avenir si le jeune buteur venait à exploser en Turquie.

Mais dans la foulée de son arrivée, Mitongo a vu débarquer un sacré concurrent : Mohamed Salah, LE transfert du mercato à l'heure actuelle en Turquie, s'est en effet engagé à la surprise générale avec Trabzonspor. Et il ne devrait pas être le dernier renfort de poids en attaque.

Darwin Nuñez devrait aussi signer à Trabzonspor

En effet, selon la presse saoudienne, le club turc serait tout proche de s'offrir les services de l'attaquant uruguayen Darwin Nuñez (27 ans), actuellement à Al-Hilal où il ne joue pas. Nuñez a même été écarté du noyau A du club saoudien.

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Le vice-président de Trabzonspor se serait rendu en Arabie Saoudite afin de discuter d'un prêt avec la direction d'Al-Hilal. Le club saoudien prendrait en charge 60% du salaire du joueur uruguayen, qui serait également suivi de près par le Besiktas, précise le média turc A Spor. C'est cependant Trabzonspor qui tient la corde.

Darwin Nuñez a naturellement bien connu Mohamed Salah à Liverpool, dont il a porté les couleurs de 2022 à 2025, disputant 143 matchs et inscrivant 40 buts pour les Reds et remportant le titre de champion d'Angleterre l'année passée avant de partir pour l'Arabie Saoudite.





Mitongo devrait partir en prêt

Si Salah est un joueur assez polyvalent pour ne pas forcément concurrencer directement René Mitongo, l'Egyptien pouvant évoluer derrière l'attaquant ou sur les flancs, c'est une toute autre histoire pour Nuñez. Et dès la préparation, le président de Trabzonspor avait été clair : les chances étaient grandes que Mitongo soit envoyé en prêt cet été.

Le jeune buteur liégeois pourrait donc découvrir la Turquie sous les couleurs d'une autre équipe, moins ambitieuse, et faire ses armes avant de revenir à Trabzonspor dans un an. Le club turc a investi une certaine somme sur lui et croit donc certainement en ses qualités, mais ce n'est probablement pas ce qu'imaginait René Mitongo...