Excellente nouvelle pour Thibaut Courtois à l'approche de la nouvelle saison

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Excellente nouvelle pour Thibaut Courtois à l'approche de la nouvelle saison
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Thibaut Courtois était revenu de la Coupe du Monde 2026 blessé, touché au quadriceps lors du quart de finale face à l'Espagne. À deux semaines de la reprise du championnat, il est de retour sur les terrains d'entraînement avec le Real Madrid.

Les supporters du Real Madrid peuvent se réjouir : Thibaut Courtois est de retour. Le club madrilène a partagé des photos de son gardien de but participant pleinement à l'entraînement avec ses coéquipiers, à deux semaines de la reprise du championnat espagnol et alors que Courtois revient d'une blessure au quadriceps.

Une blessure qui a naturellement beaucoup fait parler d'elle, puisqu'elle date du quart de finale de la Coupe du Monde 2026 face à l'Espagne. Thibaut Courtois s'était alors tenu l'arrière de la jambe à plusieurs reprises et ressentait une gêne lors de ses dégagements. Rudi Garca avait tenu à le remplacer, faisant monter Senne Lammens au jeu.

Courtois, sorti en larmes, avait alors assisté depuis le banc à la grossière erreur de son remplaçant, qui coûtait très cher aux Belges en offrant le 2-1 à l'Espagne. Le portier des Diables Rouges avait affirmé, après le match, qu'il aurait pu continuer à jouer, créant une grosse polémique autour du sélectionneur.

Mais visiblement, la blessure était assez sérieuse, puisque une fois de retour à Madrid, Thibaut Courtois passait des tests médicaux supplémentaires et les médecins du club le déclaraient inapte à reprendre l'entraînement avant cette semaine. La reprise de la Liga est prévue le 22 août, et le Belge sera pleinement rétabli.

Que va faire Mark Van Bommel ? 

Cela signifie aussi qu'en septembre prochain, Thibaut Courtois sera pleinement disponible pour les matchs de Ligue des Nations avec les Diables Rouges. Reste désormais à savoir si le gardien n°1 belge souhaitera disputer ces rencontres, lui qui a clairement déclaré après l'élimination face à l'Espagne qu'il souhaitait prendre du temps pour lui et, si possible, revenir en sélection pour les qualifications de l'Euro 2028.

Mark Van Bommel, nouveau sélectionneur des Diables Rouges, a brièvement évoqué le dossier lors de sa conférence de presse de présentation ce vendredi. "Un vol pour Madrid est bel et bien prévu. Nous allons parler avec Courtois pour discuter de cette situation. Nous en avons déjà parlé. Quant à savoir s'il est autorisé à prendre une année sabbatique ou non, je ne peux pas me prononcer ici", déclarait Van Bommel.

À 34 ans, Thibaut Courtois est toujours l'un des meilleurs gardiens du monde, mais sa tendance à faire passer le Real Madrid avant la sélection ont parfois agacé le public. On se rappelle ainsi que dans le dossier l'opposant à Domenico Tedesco, qui n'avait pas les faveurs des supporters, Courtois n'était pas forcément soutenu par la majorité.

Van Bommel, cependant, a assez d'expérience pour savoir que se passer d'un gardien de très haut niveau peut être une grosse erreur. Mais l'ancien entraîneur de l'Antwerp connaît aussi très bien les qualités de Senne Lammens, qu'il a contribué à lancer du côté du Bosuil. Nous en saurons un peu plus en septembre prochain... 

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