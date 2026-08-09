"On m'a appelé pour me proposer son retour" : Marc Wilmots raconte les regrets d'un ancien espoir du Standard

Deux ans après son départ du Standard de Liège, Cihan Canak aurait pu reprendre le chemin de Sclessin. Une possibilité révélée par Marc Wilmots, qui en a profité pour envoyer un message.

Cihan Canak de retour au Standard de Liège ? L'idée a existé. Parti à Trabzonspor en 2024, le joueur de 21 ans aurait aimé revenir dans son club formateur. Son nom a été proposé à Marc Wilmots. Le directeur sportif du Standard l'a raconté lors d'un long entretien accordé au journal Le Soir.

"Les parents ne s'en rendent parfois compte que plus tard. Il convient de faire le bilan par rapport à ces jeunes qui sont partis très tôt. Où en sont-ils aujourd'hui ? Récemment, on m'a appelé pour me proposer un retour de Cihan Canak car il avait envie de revenir. L'étranger, c'est difficile."

Le Standard de Liège avait récupéré deux millions d'euros

Canak avait quitté le Standard pour Trabzonspor à 19 ans. Le club turc avait payé environ deux millions d'euros pour le faire venir. Le Standard avait gardé un pourcentage de 20% sur la plus-value d'un futur transfert. Formé à Liège, Canak avait joué avec les équipes de jeunes de la Belgique avant de finalement choisir la Turquie au niveau international.

Un flop en Turquie

En Turquie, ça ne s'est pas passé comme il l'espérait. Canak a joué 38 matchs avec Trabzonspor, avec un but et une passe décisive. Son temps de jeu a diminué et le prêt est devenu la meilleure solution. En janvier 2026, il a rejoint Gençlerbirliği pour jouer plus régulièrement et retrouver une place sur le terrain.

Un autre cas avec un Diable Rouge



Le cas d'Arthur Vermeeren peut aussi être cité. À 18 ans, il avait quitté l'Antwerp pour l'Atlético de Madrid. Mais en Espagne, il a très peu joué et a dû chercher une autre solution pour poursuivre sa carrière. Malheureusement, ce genre d'exemple est loin d'être rare en Jupiler Pro League.