Ces pépites de Jupiler Pro League qu'on a hâte de découvrir lors de la saison 2026-2027

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Ces pépites de Jupiler Pro League qu'on a hâte de découvrir lors de la saison 2026-2027
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Dans moins de deux semaines, la Jupiler Pro League reprendra ses droits. Les noyaux des équipes de D1A sont loin d'être complets, mais d'ici à la première journée de championnat, ils ne devraient pas être chamboulés. Voici quelques talents qu'on a hâte de découvrir !

Jayden Onia-Seke (17 ans, RSC Anderlecht) 

Les supporters d'Anderlecht connaissent son nom depuis plusieurs mois, et il s'est déjà mis en évidence face à Hammarby : le tout jeune Jayden Onia-Seke est l'un des nouveaux grands talents issus de Neerpede. Il devrait commencer la saison 2026-2027 dans la peau d'un titulaire, et s'il monte en puissance, il a tout pour être l'un des chouchous du Lotto Park.

Onia-Seke Jayden
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Ailier gauche vif et déstabilisant, Onia-Seke n'a pas l'explosivité d'un Doku mais compense par un jeu plus mature et peut-être un peu plus varié que celui du Diable Rouge au même âge. De là à dire qu'il en atteindra le niveau, c'est évidemment un peu tôt, mais Neerpede semble encore avoir fourni un talent brut au Sporting d'Anderlecht. 

Salieu Drammeh (23 ans, Standard de Liège) 

Ceux qui étaient présents à Sclessin samedi pour le match de gala face à la Juventus ont fait connaissance avec le nouveau facteur X du Standard : Salieu Drammeh. L'ailier gambien est arrivé pour 2,2 millions d'euros en provenance de Lillestrom où il présentait des statistiques très intéressantes.

Drammeh Salieu
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On a déjà pu voir ses qualités dans cette présaison : une vitesse hors du commun, des dribbles imprévisibles et un grain de folie qui plaira à Sclessin. Drammeh a évidemment la lourde tâche de faire oublier Rafiki Saïd, et de servir au mieux Bruny Nsimba, le nouvel attaquant des Rouches. 

Carlos Mejia (18 ans, Antwerp) 

Le projet de l'Antwerp cette saison va devoir se mettre en place dans les semaines à venir sous la houlette de Wouter Vandenhaute et Toby Alderweireld. Car en l'état actuel des choses, l'équipe emmenée par Faris Haroun a l'air bien démunie : côté départs, citons Van den Bosch, Praet, Janssen, Benitez, Kerk, Kouyaté, Al-Sahafi ou encore Corbanie. Côté arrivées ? Trois gamins de 18 ans.

Haroun Faris

Le mercato anversois doit donc encore s'activer et pas qu'un peu mais parmi ces jeunes, Carlos Mejia pourrait bien d'ores et déjà jouer un rôle en ce début de saison. La jeune pépite équatorienne a coûté 2 millions d'euros et découvre le football professionnel mais son entrée au jeu lors du match de gala face à l'Olympiakos a été étincelante. Haroun aime les jeunes : Carlos Mejia pourrait donc se montrer dès la reprise. 

Sverre Nypan (19 ans, Lommel SK) 

Si vous ouvrez sa page Transfermarkt, pas la peine de vous pincer : oui, la valeur marchande estimée de Sverre Nypan est de 13 millions d'euros. Pourtant, c'est bien le promu Lommel qui va en profiter, et la raison est évidente : l'appartenance du club limbourgeois au City Football Group. Nypan arrive en prêt de Manchester City, qui l'a acheté 15 millions d'euros à Rosenborg en 2025.

Halseth Nypan Sverre
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La saison passée, Nypan a été prêté en Championship, à Middlesbrough, disputant 20 matchs avant de revenir en réserve à Manchester City et d'y montrer de très belles choses - au point de s'entraîner régulièrement avec les A, où il a cotoyé son compatriote et ami Erling Haaland. À Lommel, il devra prendre de l'ampleur, pour la première du club en D1A depuis le début de l'ère City Football Group.

Josué Vergara (19 ans, La Gantoise) 

Il vient de fêter ses 19 ans et Josué Vergara était pourtant titulaire pour le premier match officiel de La Gantoise cette saison, contre le LNZ Cherkasy. L'attaquant panaméen est arrivé de D1 lettonne cet été, et pourrait être l'une des bonnes surprises de la saison en Jupiler Pro League. Il s'en est d'ailleurs fallu de peu qu'il dispute la Coupe du Monde 2026 avec sa sélection, lui qui est international U21.

Rik De Mil
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Vergara marquait comme il respirait en Lettonie (14 buts en 20 matchs avec le FK Auda), ce qui pourrait ne pas vouloir dire grand chose... si les exemples de serial buteurs en provenance des pays baltes ne se multipliaient pas. La Gantoise tient-elle son Promise David (30 buts en 44 matchs en Estonie) ou Terem Moffi (21 buts en 32 matchs en Lituanie) ? L'avenir nous le dira. 

Relebohile Mofokeng (21 ans, Union Saint-Gilloise) 

C'était l'un des premiers transferts "made in Coupe du Monde 2026" de cet été : peu de temps après l'élimination de l'Afrique du Sud, l'Union Saint-Gilloise annonçait l'arrivée de Relebohile Mofokeng au Parc Duden. On doute cependant que ce soit au Mondial que Mofokeng se soit signalé aux yeux des recruteurs unionistes, au vu de ses statistiques en sélection (16 matchs, aucune action décisive).

Relebohile Mofokeng
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Mais le Sud-Africain était une valeur sûre du championnat local, avec 29 buts et 31 assists en 125 matchs pour les Orlando Pirates. Le flair de l'USG n'est plus à prouver, et on sera donc curieux de voir Mofokeng arpenter son flanc gauche : peut-il connaître le même succès que son compatriote Percy Tau au Stade Marien ? 

Andrej Vasovic (18 ans, Club de Bruges)

On ne peut pas dire qu'Andrej Vasovic soit arrivé sur la pointe des pieds : le Suisse est tout simplement le deuxième transfert le plus cher de cette première moitié de mercato, ayant coûté 7 millions et demi au Club de Bruges. Vasovic arrive du FC Lucerne, où il a surtout brillé en équipes de jeunes mais compte aussi 7 buts en 26 matchs avec l'équipe A. 

Vasovic Andrej
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Alors que Transfermarkt ne l'estime qu'à 1,5 millions d'euros, le FC Bruges a donc misé cinq fois (!) cette somme : Andrej Vasovic aura la pression. Il n'y a que les Blauw & Zwart, en Belgique, pour pouvoir se permettre un pari aussi risqué, mais on sera tout de même très curieux de voir en action celui qui devra peut-être faire oublier Nicolo Tresoldi, si ce dernier devait finalement quitter le Jan Breydel. 

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