Le Club de Bruges pourrait jouer un très mauvais tour à un club anglais

Joel Ordonez pourrait rester au Club de Bruges cet été. Aston Villa propose près de 30 millions d'euros, mais les conditions du transfert ne convainquent pas encore les dirigeants du Club.

Joel Ordonez pourrait encore porter le maillot du Club de Bruges cette saison. Blessé depuis la Coupe du monde 2026, le défenseur équatorien n'a pas eu l'occasion de retrouver les terrains. Pendant une bonne partie de l'été, tout indiquait que le défenseur allait poursuivre sa carrière ailleurs. La situation est beaucoup moins évidente aujourd'hui. Aston Villa souhaite l'attirer en Premier League et est prêt à investir une belle somme, mais Bruges ne compte pas faciliter son départ. Selon Het Laatste Nieuws, aucun accord n'existe actuellement entre les deux clubs. Si les Anglais ne font pas un pas supplémentaire, Ordonez pourrait rester en Belgique au-delà de la fin du mercato.

Aston Villa propose un prêt avec obligation d'achat

Aston Villa a une idée pour réaliser l'opération. Le club de Birmingham souhaiterait accueillir le joueur de 22 ans sous la forme d'un prêt d'une saison, avant de l’acheter définitivement. Une construction qui lui permettrait de mieux gérer ses finances. La somme prévue pour le transfert tournerait autour de 30 millions d'euros. Sur le papier, Bruges n'est pas opposé à cette formule. Ce sont les garanties autour de l'achat qui coincent. Les Blauw en Zwart veulent avoir la certitude de récupérer l'argent prévu et refusent que le paiement puisse dépendre des performances du joueur, de son nombre d'apparitions ou des résultats obtenus par Aston Villa.

Le Club de Bruges rester ferme et veut des garanties

Bruges entend protéger ses intérêts sur le long terme. Le champion de Belgique réclamerait une base fixe de minimum 30 millions d'euros, mais voudrait aussi ajouter des bonus ainsi qu'un pourcentage sur une future revente. Une manière de conserver une part du gâteau si Ordonez explose en Angleterre et change de club pour une somme encore plus élevée. Les Brugeois connaissent la valeur qu'ils accordent à leur défenseur. Ils avaient refusé une proposition de Crystal Palace estimée à 40 millions d'euros l'année passée.

Sa blessure a freiné les candidats

La blessure au métatarse du pied droit d'Ordonez a rebattu les cartes. Plusieurs grands clubs européens dont le Paris Saint-Germain s'étaient positionnés pour le recruter, mais sa blessure a refroidi certaines pistes et compliqué la possibilité d'un transfert pour un montant très élevé cet été. Bruges n'est pas inquiet comme le rapporte Het Laatste Nieuws.

Ordonez se remet bien de sa blessure et son retour se rapproche. Bruges n'est pas obligé de le vendre cet été et peut décider de le garder. Il est sous contrat jusqu'en juin 2029. Lee Hanbeom (son remplaçant) sera absent pendant cinq semaines en fin d'année pour disputer la Coupe d'Asie avec la Corée du Sud.



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Une prolongation de contrat ?

Ordonez pourrait signer un nouveau contrat avec le Club de Bruges. Si aucun accord n'est trouvé avec Aston Villa, il pourrait rester à Bruges et retrouver les terrains une fois remis de sa blessure.