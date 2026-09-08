🎥 Double arrêt de Courtois, Karetsas en urgence à l'hôpital : les résumés de la Ligue des Champions

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
🎥 Double arrêt de Courtois, Karetsas en urgence à l'hôpital : les résumés de la Ligue des Champions
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La Ligue des Champions a bel et bien repris ses droits. On note les victoires du Real Madrid contre l'Inter Milan, de Dortmund contre Villarreal ou encore de Manchester City à Porto. Plus près de chez nous, Lille a été battu par le Betis Séville. Mais la soirée a surtout été marquée par la grosse frayeur vécue par Konstantinos Karetsas.

Après la défaite du Club de Bruges contre Aston Villa et le coup franc prodigieux de Razvan Marin pour offrir le victoire à l'AEK Athènes contre le LASK Linz, quatre autres rencontres étaient au programme sur le coup de 21h.

Les nostalgiques avaient pointé les retrouvailles de José Mourinho avec l'Inter Milan. Pour cette affiche, son Real Madrid a démarré pied au plancher, avec deux buts signés Kylian Mbappé et Federico Valverde dans la première demi-heure. 

Courtois fait le boulot

L'Inter a alors logiquement poussé pour revenir, obligeant Thibaut Courtois a sortir six arrêts, dont une double parade au petit rectangle. Malgré la réduction du score milanaise via Carlos Augusto dans le dernier quart d'heure et quelques ultimes situations chaudes, le Real lance sa campagne par une victoire 2-1.

D'un frère Mbappé à l'autre, Ethan a hérité d'un rôle plus ingrat avec Lille. Alors que le LOSC menait 2-1 contre le Betis Séville à la mi-temps et venait d'encaisser deux buts coup sur coup à la reprise, sa mauvaise réaction (synonyme d'exclusion) a empêché les siens de revenir en fin de match, pour concéder une défaite 2-3.

Karetsas évacué

Mais ce n'est rien comparé au cauchemar vécu par Konstantinos Karetsas. Pour sa grande première en Ligue des Champions avec Dortmund, l'ancienne pépite de Genk était titulaire contre Villarreal. Mais après un peu plus de 20 minutes, Kos' s'est couché sur la pelouse.

On a d'abord pensé à une blessure, mais Dortmund a rapidement confirmé que son joueur s'était senti mal en raison de problèmes circulatoires. Il va 'relativement bien compte tenu des circonstances' mais a été emmené à l’hôpital pour des examens complémentaires.

Sans lui, le score est resté vierge jusqu'à la pause, avant que Dortmund ne s'impose 3-2 grâce à une fin de match débridée. Dans la dernière rencontre de la soirée, Manchester City (toujours sans Jérémy Doku) s'est imposé 0-2 au FC Porto grâce à un doublé d'Erling Haaland.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lille OSC
Inter
Thibaut Courtois
Konstantinos Karetsas

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 2-3 Aston Villa Aston Villa
AEK Athènes AEK Athènes 1-0 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 2-1 Inter Inter
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-2 Villarreal Villarreal
Lille OSC Lille OSC 2-3 Real Betis Real Betis
FC Porto FC Porto 0-2 Manchester City Manchester City
FC Barcelone FC Barcelone 18:45 Feyenoord Feyenoord
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 18:45 Viking FK Viking FK
Liverpool Liverpool 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 21:00 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 21:00 Arsenal Arsenal
Sporting Portugal Sporting Portugal 21:00 Galatasaray Galatasaray
PSV PSV 10/09 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Fenerbahce Fenerbahce 10/09 AS Roma AS Roma
Slavia Prague Slavia Prague 10/09 Lens Lens
Bayern Munich Bayern Munich 10/09 Bodo Glimt Bodo Glimt
Manchester United Manchester United 10/09 Sabah Sabah
Como Como 10/09 RB Leipzig RB Leipzig

Dernières réactions

Albert Dupont Albert Dupont a propos de Qui sera la première victime de la valse des entraîneurs en Pro League ? Le couperet peut tomber très vite El Malvario El Malvario a propos de Leur choix est fait : deux anciens binationaux de Pro League optent pour le Congo El Malvario El Malvario a propos de Mechele prudent avant de démarrer la Ligue des champions : "Le tirage est plus difficile que l'année dernière" gaeldierckx gaeldierckx a propos de Silvio Proto titille l'Union : "Seul Adem Zorgane apporterait une réelle plus-value à Anderlecht" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Huis-clos pour Charleroi : le club adverse regrette également la sanction den strep den strep a propos de 🎥 "Le projet de l'Union, j'y crois pas" : deux ex-Mauves en désaccord sur le rival unioniste Eric Stevens Eric Stevens a propos de Un ancien anderlechtois et Diable rouge allume Vitor Bruno : "Tu ne sais pas où tu es ?" Eric Stevens Eric Stevens a propos de Mario Stroeykens vers un transfert... en Bulgarie ? Union 60 Union 60 a propos de "On dépasse parfois un peu la minute" : la nouvelle règle qui a coûté cher à Charleroi contre l'Union den strep den strep a propos de Bart Verhaeghe n'oublie pas : "Anderlecht disait qu’il fallait apprendre à gagner. Nous l'avons appris" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved