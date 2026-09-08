🎥 Double arrêt de Courtois, Karetsas en urgence à l'hôpital : les résumés de la Ligue des Champions

La Ligue des Champions a bel et bien repris ses droits. On note les victoires du Real Madrid contre l'Inter Milan, de Dortmund contre Villarreal ou encore de Manchester City à Porto. Plus près de chez nous, Lille a été battu par le Betis Séville. Mais la soirée a surtout été marquée par la grosse frayeur vécue par Konstantinos Karetsas.

Après la défaite du Club de Bruges contre Aston Villa et le coup franc prodigieux de Razvan Marin pour offrir le victoire à l'AEK Athènes contre le LASK Linz, quatre autres rencontres étaient au programme sur le coup de 21h.

Les nostalgiques avaient pointé les retrouvailles de José Mourinho avec l'Inter Milan. Pour cette affiche, son Real Madrid a démarré pied au plancher, avec deux buts signés Kylian Mbappé et Federico Valverde dans la première demi-heure.

Courtois fait le boulot

L'Inter a alors logiquement poussé pour revenir, obligeant Thibaut Courtois a sortir six arrêts, dont une double parade au petit rectangle. Malgré la réduction du score milanaise via Carlos Augusto dans le dernier quart d'heure et quelques ultimes situations chaudes, le Real lance sa campagne par une victoire 2-1.

DON THIBAUT COURTOIS.



EL MEJOR PORTERO DE LA HISTORIA pic.twitter.com/wk605pxCfS — MT2 (@madrid_total2) September 8, 2026

D'un frère Mbappé à l'autre, Ethan a hérité d'un rôle plus ingrat avec Lille. Alors que le LOSC menait 2-1 contre le Betis Séville à la mi-temps et venait d'encaisser deux buts coup sur coup à la reprise, sa mauvaise réaction (synonyme d'exclusion) a empêché les siens de revenir en fin de match, pour concéder une défaite 2-3.





Karetsas évacué

Mais ce n'est rien comparé au cauchemar vécu par Konstantinos Karetsas. Pour sa grande première en Ligue des Champions avec Dortmund, l'ancienne pépite de Genk était titulaire contre Villarreal. Mais après un peu plus de 20 minutes, Kos' s'est couché sur la pelouse.

Het Champions League-debuut van Kos Karetsas eindigt met een blessure… 🚑🙁 pic.twitter.com/fPK1v2Au1R — Play Sports (@playsports) September 8, 2026

On a d'abord pensé à une blessure, mais Dortmund a rapidement confirmé que son joueur s'était senti mal en raison de problèmes circulatoires. Il va 'relativement bien compte tenu des circonstances' mais a été emmené à l’hôpital pour des examens complémentaires.

ℹ️ Konstantinos Karetsas musste den Platz im Spiel gegen Villarreal aufgrund von Kreislaufproblemen verlassen. Kosta geht es den Umständen entsprechend gut, er ist zu weiteren Untersuchungen auf dem Weg ins Krankenhaus. pic.twitter.com/MAAul4jphR — Borussia Dortmund (@BVB) September 8, 2026

Sans lui, le score est resté vierge jusqu'à la pause, avant que Dortmund ne s'impose 3-2 grâce à une fin de match débridée. Dans la dernière rencontre de la soirée, Manchester City (toujours sans Jérémy Doku) s'est imposé 0-2 au FC Porto grâce à un doublé d'Erling Haaland.