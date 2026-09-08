Mechele prudent avant de démarrer la Ligue des champions : "Le tirage est plus difficile que l'année dernière"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Mechele prudent avant de démarrer la Ligue des champions : "Le tirage est plus difficile que l'année dernière"
Photo: © photonews
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Le Club de Bruges démarre sa campagne européenne ce mardi soir. Les Blauw en Zwart affrontent Aston Villa au Jan Breydel à 18h45. Brandon Mechele s'est exprimé au micro de RTL Sports avant le début de la plus prestigieuse des compétitions. Il se montre méfiant quant au tirage et insiste sur l'importance des matchs qui se joueront à Bruges, au Jan Breydel.

Le Club de Bruges parviendra-t-il à se qualifier pour la phase de ligue de la Ligue des champions pour la troisième fois de suite ? C'est en tout cas l'objectif des Blauw en Zwart.

"Notre ambition est de gagner des matchs", a déclaré Brandon Mechele. "Prendre plus de points que l'année passée. Je pense qu'on avait 10 points. C'est déjà bien, mais si on peut améliorer ça, c'est encore mieux."

Le Club de Bruges prendra évidemment chaque match avec sérieux : "Pour chaque match, on doit espérer. Tout est possible, surtout ici, au Jan Breydel. On a un meilleur niveau ici que lors des autres matchs, je pense. Mais tout est possible à Bruges."

Brandon Mechele se méfie du tirage au sort

Concernant le tirage au sort, Brandon Mechele n'est pas véritablement satisfait. Bruges affrontera Liverpool, Aston Villa, Bodø/Glimt, le RC Lens, l'Inter, le PSV, Naples et Stuttgart. "Je pense que c'est plus difficile que l'année dernière", a réagi Brandon Mechele. "On a l'Inter et Liverpool, mais les autres équipes sont un peu moins fortes que les années précédentes. Mais elles sont aussi très bonnes. C'est un autre niveau, mais tout le monde va attendre qu'on gagne plus facilement. Et ça, c'est le danger."

Le Club de Bruges est attendu en Ligue des champions et beaucoup d'équipes savent désormais qu'il ne faut pas sous-estimer les Blauw en Zwart. Débuter avec un succès face à Aston Villa, qui n'est d'ailleurs pas en très bonne forme, pourrait être un très bon moyen de lancer sa campagne 2026/2027 de la Ligue des champions.

Lire aussi… Bruges – Aston Villa : les Brugeois lancent leur campagne de Ligue des champions face à une équipe en méforme

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