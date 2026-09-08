Payé alors qu'il n'a plus mis un pied à Genk depuis des mois : Van Crombrugge à coeur ouvert sur sa situation

Hendrik Van Crombrugge est toujours sous contrat à Genk malgré sa situation difficile. Avec Lucca Brughmans (prêté par Liverpool dans la foulée de son achat par les Reds) et Tobe Leysen devant lui (sans oublier Tobias Lawal, lui-même tombé aux oubliettes), l'ancien gardien d'Anderlecht n'a plus d'avenir au Racing. Mais il n'était pas prêt à partir si le transfert ne cochait pas toutes les cases. Et on ne parle pas forcément d'argent.

Cette saison, Hendrik Van Crombrugge n'est pas encore apparu la moindre fois sur une feuille de match. Plus fort encore, il ne s’est même plus rendu au club depuis près de trois mois. Le Louvaniste de 33 ans s'entraîne individuellement, chez lui.

Dans les studios de Sporza, pour le podcast 90 Minutes, Van Crombrugge s’est exprimé ouvertement sur sa situation. “Je pouvais choisir entre m’entraîner avec les U23 ou m’entraîner individuellement chez moi. J’ai choisi cette dernière option. Genk gère cela de manière très correcte".

Van Crombrugge plus dans les plans du Racing

Il reçoit chaque semaine un programme d’entraînement et continue d’être payé normalement. Bien évidemment, la situation ne correspond toutefois pas à ce qu’il avait envisagé.

Le joueur a pris acte au début de la préparation que le club ne comptait plus sur lui, même dans un rôle de doublure : "Je ne suis pas particulièrement heureux de la situation. Ce n’était pas prévu de cette manière dans mon plan de carrière, pour autant qu’un tel plan existe. Mais c’est une décision qui a été prise sans moi. Je la respecte et je l’accepte".

Pas prêt pour un transfert exotique

Van Crombrugge avait déjà expliqué que cette saison serait normalement sa dernière en tant que professionnel. Il n’exclut toutefois pas que la situation évolue encore dans les prochaines semaines. “Nous verrons comment cela se termine. J’avais déjà décidé qu’après cette saison, j’arrêterais de toute façon, mais je vais voir ce qui se passera dans les prochaines semaines.”





Une porte de sortie à l’étranger s’était pourtant présentée cet été. Van Crombrugge pouvait rejoindre l’Arabie saoudite, mais il a finalement renoncé à cette possibilité. La principale raison était familiale. “Il n’y avait aucune garantie que je puisse voir régulièrement mes enfants. Je me suis aussi demandé si ce contrat allait réellement changer quelque chose dans ma vie. Ce n’était pas le cas.”