🎥 "Le projet de l'Union, j'y crois pas" : deux ex-Mauves en désaccord sur le rival unioniste

Sur le plateau de l'émission de RTL TVI "Dans le Vestiaire", Anthony Vanden Borre et Silvio Proto ont évoqué le projet de l'Union Saint-Gilloise. Les deux anciens coéquipiers à Anderlecht étaient en désaccord : Vanden Borre n'est pas convaincu et pointe l'absence de formation de qualité à l'USG, tandis que l'ex-gardien de but des Mauves estime que ce n'est pas le "business plan" unioniste.

Avant le début de la saison, Anthony Vanden Borre avait exprimé ses doutes concernant le fait que l'Union Saint-Gilloise soit encore compétitive cette saison après tant de départs. Le vice-champion de Belgique fait mentir l'ex-Mauve, qui l'a reconnu sur le plateau de l'émission Dans le Vestiaire.

"L'Union est en train de me bluffer, oui, j'accepte, j'accepte", reconnaît Vanden Borre. Silvio Proto lui lance alors : "Moi, j'avais été plus prudent, parce que tu ne sais jamais, avec l'Union. À chaque début de saison, on se dit que ça ne va pas tenir, qu'il y a ci, qu'il y a ça... ça devient une blague".

Mais l'ancien latéral du RSC Anderlecht reste sceptique concernant le projet à long terme de la RUSG. "Ce n'est pas que je n'y crois pas mais ce qui m'énerve avec l'Union, c'est : comment tu peux être un club qui joue les premiers rôles en championnat mais ton académie, tu n'en fais rien ?", s'interroge Anthony Vanden Borre.

"Tu crois qu'ils vont rivaliser avec Neerpede ? No way !" - Anthony Vanden Borre ne comprend pas que l'Union n'ait pas une meilleure académie, Silvio Proto pense qu'il est impossible d'être au niveau de Neerpede. 👀 #RTLsports pic.twitter.com/lior5KltQK — RTL sports (@RTLsportsbe) September 7, 2026

"Si tu me dis que l'Union joue bien, oui, bien sûr, pas de problème, mais à partir du moment où tu joues les premiers rôles, tu dois avoir une académie. On est à Bruxelles, il y a des jeunes", ajoute-t-il. "Il faut du temps ? Ils ont du pognon, avec ça, tu fais ce que tu veux !".



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Silvio Proto en désaccord avec Anthony Vanden Borre

L'ancien gardien du Sporting d'Anderlecht Silvio Proto, également présent en plateau, n'est pas d'accord. "Ce n'est pas leur business model. Je suis de ton avis qu'il faut une école de jeunes, mais eux, ce n'est pas leur projet. Ils vont chercher des gars de D7 japonaise et en font des Souliers d'Or. On caricature, mais voilà".

Proto voit une autre raison pour laquelle il sera toujours difficile pour l'Union d'avoir un centre de formation digne de ce nom. "Comment veux-tu qu'à quelques kilomètres de distance, ils rivalisent avec Neerpede ? No way", conclut l'ex-portier du RSCA.