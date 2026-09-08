Leur choix est fait : deux anciens binationaux de Pro League optent pour le Congo

Scott Crabbé, journaliste football
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Leur choix est fait : deux anciens binationaux de Pro League optent pour le Congo
Photo: © photonews
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Après sa première Coupe du Monde depuis 1974, la République démocratique du Congo continue son travail dans l'ombre concernant les binationaux. Deux d'entre eux devraient prochainement rejoindre les rangs des Léopards. Les deux joueurs ont récemment évolué en Pro League, l'un d'eux a même revêtu le maillot de la sélection belge chez les jeunes.

Avec Matthieu Epolo, Joris Kayembe, Ngal'ayel Mukau, Noah Sadiki ou encore Théo Bongonda, la République démocratique du Congo a disputé la dernière Coupe du Monde avec plusieurs binationaux qui auraient été éligibles sous les couleurs belges (la plupart a d'ailleurs joué avec les Diablotins, ou même chez les Diables dans le cas de Kayembe). Et cela devrait continuer de la sorte à l'avenir.

Noah Mbamba fait honneur à ses racines familiales

Selon les médias Léopardsfoot et Joueurs Congolais, Noah Mbamba a en effet choisi d'opter pour la nationalité sportive congolaise. Né et élevé à Bruxelles, formé au Club de Bruges (avec qui il s'est illustré très jeune en équipe première), il avait jusqu'ici toujours représenté la Belgique.

Deux ans et demi après sa seule et unique apparition avec les Diablotins, Mbamba s'est présenté à l’ambassade de la RDC à Bruxelles accompagné de Dodo Landu, Team Manager des Léopards, pour effectuer les démarches nécessaires.

Prêté à Lorient par le Bayer Leverkusen cette saison, l'ancien milieu de terrain brugeois a fait forte impression pour sa première titularisation en Ligue 1, synonyme de victoire 0-1 sur la pelouse de Lens ce week-end. Il espère désormais faire de même en sélection, avec des matchs amicaux prévus en Afrique du Sud lors de la prochaine trêve internationale.

Ezechiel Banzuzi suit son exemple

Et ce n'est pas tout. Voetbal International annonce qu'Ezechiel Banzuzi a également définitivement tranché en faveur des Léopards, tournant, de son côté, le dos aux Pays-Bas. Le jeune milieu de terrain s'était révélé à Louvain, poussant Leizpig à débourser 16 millions d'euros l'été dernier. Lui aussi entend assurer l'avenir de l'entrejeu congolais.

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