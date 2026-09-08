Silvio Proto titille l'Union : "Seul Adem Zorgane apporterait une réelle plus-value à Anderlecht"

Silvio Proto défend bec et ongles Anderlecht malgré des débuts mitigés en championnat. L'ancien gardien du club n'hésite pas à affimer que le Sporting n'a même rien à envier à son voisin unioniste.

Les ambitions du RSC Anderlecht étaient très claires avant le coup d'envoi de la nouvelle saison. Le recordman belge des titres de champion avait pour objectif de venir titiller le Club de Bruges et l’Union SG lors des mois à venir.

Dans cette optique, une troisième place au classement final constitue le strict minimum cette saison. Michael Verschueren avait même déjà laissé entendre qu’au Lotto Park, on visait désormais la deuxième place, ainsi qu’une qualification pour la Ligue des champions.

La deuxième place ? La réalité est bien différente

Après seulement cinq journées, la réalité à Neerpede est tout autre. Anderlecht occupe actuellement une modeste neuvième place au classement, à égalité avec Lommel et l’Antwerp.

Sur leurs terres, les Bruxellois se sont imposés face à la RAAL La Louvière et contre Courtrai, avant d'être tenus en échec sur un score nul et vierge contre Genk. En déplacement, ils ont subi deux revers sans marquer, à Beveren et au Parc Duden, sur la pelouse du rival bruxellois, l'Union Saint-Gilloise.





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C’est surtout la défaite dans le derby bruxellois qui a fait mal aux yeux des "Mauves". Le milieu de terrain d’Anderlecht a tout simplement été dominé par celui de son adversaire. Les Unionistes l’ont largement emporté sur le score de 3-0.

"Je continue de penser que l’Union n’a pas une meilleure équipe qu’Anderlecht", maintient Silvio Proto dans La Tribune, l'émission de la RTBF, assumant les propos qu’il avait tenus précédemment. "Les résultats des dernières semaines n’y ont rien changé", a renchéri l'ancien gardien de la maison mauve.

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L’ancien capitaine d’Anderlecht s’attend à voir prochainement un tout autre visage du club le plus titré du pays, grâce aux nouvelles recrues amenées ces derniers jours par le directeur sportif Antoine Sibierski. "Nous n’avons pas encore vu le meilleur Anderlecht."

Quel joueur de l’Union aimerais-je voir à Anderlecht ? À mes yeux, seul Adem Zorgane apporterait une réelle plus-value.

"Alors que, de mon côté, je pense que les joueurs de l’Union ont bel et bien été au top ces dernières semaines, poursuit Silvio Proto. À mes yeux, Anderlecht possède davantage de qualités individuelles que ses voisins de Forest."

Il va même encore plus loin en guise de conclusion : "Quel joueur de l’Union aimerais-je voir à Anderlecht ? À mes yeux, seul Adem Zorgane apporterait une réelle plus-value. Pour le reste, les joueurs d’Anderlecht sont au moins du même niveau."