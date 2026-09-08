Interview "Je suis fier de ça" : voici ce que Brandon Mechele retient malgré la défaite du Club de Bruges

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus depuis le Jan Breydel
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"Je suis fier de ça" : voici ce que Brandon Mechele retient malgré la défaite du Club de Bruges
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Brandon Mechele, visiblement déçu de la défaite du Club de Bruges face à Aston Villa (2-3), s'est présenté à notre micro après la rencontre. Il a souligné le contraste entre les première et seconde périodes des Blauw en Zwart. Le Brugeois retient malgré tout la réaction de son équipe en seconde période.

Le Club de Bruges est rentré aux vestiaires sur le score de 1-3. Les hommes d'Ivan Leko se sont montrés trop fébriles défensivement. Brandon Mechele l'a reconnu : "Non, ce n'était pas la meilleure mi-temps qu'on ait faite. On avait le ballon, mais c'était plus en contrôle. On ne créait pas trop. On avait le ballon et on a fait quelques erreurs et ils ont marqué comme ça."

Le Club de Bruges a montré un autre visage en seconde période

En seconde période, le Club de Bruges est revenu au score sur penalty grâce à Nicolo Tresoldi (61e) et s'est montré plus agressif. "La deuxième mi-temps, c'était le Bruges qu'on veut voir. C'était plus agressif, avec plus d'agressivité avec le ballon aussi, et on a créé plus d'occasions comme ça. Donc, on doit jouer comme ça. C'est le Bruges qu'on veut voir."

Le Diable Rouge pense déjà au prochain match des Brugeois après cette déception : "On voulait gagner aujourd'hui, mais ça n'a pas été le cas. Maintenant, c'est l'Antwerp qu'on doit jouer. C'est la compétition et on va de nouveau aller de l'avant. Donc, on verra."

Brandon Mechele fier de la réaction brugeoise

Le défenseur belge était malgré tout fier de la prestation du Club de Bruges en seconde période : "C'est un peu mitigé. La première mi-temps n'était pas la meilleure, mais on a eu une très bonne réaction en deuxième mi-temps, donc je suis fier de ça."

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Et qu'a-t-il pensé de sa prestation personnelle ? "J'ai essayé de jouer vers l'avant. C'était du un contre un en défense, donc ça va."

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